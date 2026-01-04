Xử lý hình sự tài xế taxi 'làm xiếc' tráo tờ 200.000 đồng của khách được không? 04/01/2026 12:51

(PLO)- Một tài xế taxi ở Nha Trang đã "làm xiếc" tráo tờ 200.000 đồng của du khách Hàn thành tờ 10.000 đồng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang làm việc để củng cố hồ sơ xử lý ông NAT (34 tuổi, quê xã Lạc Thuỷ, tỉnh Phú Thọ, đang tạm trú đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), người đánh tráo tờ tiền 200.000 đồng du khách Hàn Quốc.

Luật quy định chế tài ra sao?

Theo tài xế T khai, sự việc xảy ra khoảng đầu tháng 11-2025. Lúc đó, tài xế này lái xe biển số tỉnh Phú Thọ chạy dịch vụ, chở hai khách du lịch (một nam, một nữ) người Hàn Quốc. Khi đến trước cổng chợ Đầm thì diễn ra sự việc tráo tiền.

Clip ghi cảnh tài xế T tráo tờ tiền 200.000 đồng thành tờ 10.000 đồng của du khách.

Cụ thể, lúc nam du khách đưa tờ 200.000 đồng để thanh toán cước phí, ông T dùng tay trái cầm tiền rồi tay phải đưa lại tờ có mệnh giá 10.000 đồng. Ông T nói với nam du khách tiền cước hết 150.000 đồng, yêu cầu đưa thêm.

Sự việc chỉ diễn ra khoảng một giây, khiến nam du khách không nhận ra và đồng ý trả như yêu cầu.

Toàn bộ vụ việc được một nữ du khách ngồi dãy ghế phía sau dùng điện thoại quay lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội với nội dung: "Hãy cẩn thận với các ảo thuật gia ở Nha Trang. Nhận 200.000 bằng tay trái, lấy ra 10.000 đồng bằng tay phải".

Nhiều bạn đọc yêu cầu xử nghiêm tài xế T vì đã có hành vi gian dối để lấy tài sản người khác; đồng thời có biện pháp mạnh để làm trong sạch môi trường du lịch Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng và hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung, vì liên quan du khách nước ngoài.

Trao đổi với PLO, luật sư Phan Bạch Mai, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, cho biết căn cứ vào video được du khách ghi lại, thì khả năng không thể xử lý hình sự tài xế taxi. Lý do, số tiền (200.000 đồng) chưa đến ngưỡng tối thiểu là 2 triệu đồng theo khoản 1 điều 174, Bộ Luật sự Hình sự (tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Cụ thể, khoản 1 điều 174, Bộ Luật sự Hình sự quy định phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm nếu chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp đặc biệt như, gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc có tiền án về tội chiếm đoạt. Hành vi này là dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác.

"Căn cứ nội dung video, tài xế chỉ dùng thủ đoạn gian dối làm 'ảo thuật' để chiếm đoạt 200.000 đồng, nếu không thuộc các trường hợp đặc biệt nêu trên thì cơ quan chức năng chỉ có thể xử lý hành chính"- luật sư Mai phân tích.

Tài xế T làm việc với Công an phường Nha Trang. Ảnh: XH

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác thì sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Ngoài ra, người có hành vi này còn phải chịu hình phạt bổ sung, như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, theo luật sư Mai, vẫn xử lý hình sự tài xế T được nếu trước đó người này đã bị xử lý hành chính mà chưa hết thời hiệu xử phạt hành chính là một năm. Cơ quan điều tra có thể xem xét xử lý hình sự ông T vì hành vi tái phạm.

"Dù sao đi nữa hành vi của tài xế taxi đã ít nhiều làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa nên cũng cần phải có hình thức xử lý đủ để răn đe, để chấm dứt hành vi không đẹp trên, làm trong sạch môi trường du lịch địa phương"- luật sư Mai nhìn nhận.