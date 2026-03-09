12 bảo vệ Khu Công nghệ cao TP.HCM hầu toà trong vụ ‘mua đường' cho xe đi vào giờ cấm 09/03/2026 12:16

(PLO)- 12 bị cáo trong vụ án là bảo vệ trong khu Công nghệ cao TP.HCM đã nhận tiền của các doanh nghiệp vận tải để cho xe quá tải đi vào giờ cấm.

Ngày 9-3, TAND TP.HCM quyết định hoãn phiên toà xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Giang Sơn (49 tuổi, cựu đội trưởng Đội bảo vệ Khu Công nghệ cao), Hồ Tấn Đạt (43 tuổi), Nguyễn Thanh Bạch Hổ (40 tuổi, cùng là cựu đội phó đội bảo vệ Khu Công nghệ cao) và 9 bị cáo đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo bị truy tố ở điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức, khung hình phạt từ 5-10 năm tù (thẩm quyền xét xử thuộc TAND khu vực).

Tuy nhiên, theo quy định mới tại Điều 268 Luật sửa đổi một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2025 thì đây là vụ án được dư luận, xã hội đặc biệt quan tâm nên VKSND TP.HCM đã truy tố ra TAND TP.HCM để xét xử thay vì truy tố ra TAND khu vực.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Theo cáo trạng, ngày 6-6-2023, Báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải bài viết với nội dung phản ánh nhiều xe tải trọng trên 3,5 tấn đi vào Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức (cũ) vào giờ cấm (6 giờ đến 22 giờ hàng ngày).

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành điều tra, xác minh, kết quả xác định, Đội Bảo vệ do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM quản lý, gồm: Nguyễn Giang Sơn (đội trưởng), Hồ Tấn Đạt, Nguyễn Thanh Bạch Hổ (là các đội phó) cùng 9 bị cáo là tổ trưởng, tổ phó và tổ viên.

Đội bảo vệ chia làm 3 ca ở 2 cổng chính được đặt tại giao lộ Xa lộ Hà Nội - Đường D1 và Võ Chí Công - Đường D2 và 06 cổng phụ ra các đường tuyến nhỏ khác.

Hàng ngày, trực chốt bảo vệ tại 2 cổng chính có trách nhiệm nhắc nhở các xe vận tải trên 3,5 tấn quay đầu không được chạy vào Khu Công nghệ cao trong giờ cấm, trừ các xe tải phục vụ cho các công ty trong khuôn viên Khu Công nghệ cao.

Tuyến bài điều tra được đăng tải trên Báo Pháp Luật TP.HCM.

Khoảng đầu năm 2020 đến thời điểm tháng 5-2023, Nguyễn Giang Sơn thỏa thuận với một số để xe vận tải của các doanh nghiệp được đi qua Khu Công nghệ cao trong khung giờ cấm hướng từ cổng Xa Lộ Hà Nội (D1), cổng Võ Chí Công (D2) và chiều ngược lại.

Điều kiện là các doanh nghiệp đưa tiền cho Sơn hàng tháng, số tiền tùy thuộc vào số lượng xe của mỗi doanh nghiệp. Sơn bàn bạc với các bị can còn lại để những người này nắm danh sách các xe được đi qua Khu Công nghệ cao vào giờ cấm và thông báo về từng tổ cho các nhân viên.

Bị cáo Hồ Tấn Đạt gửi danh sách các xe được đi qua trên nhóm Zalo làm việc của Đội Bảo vệ. Khi các xe đến chốt trực, bảo vệ kiểm tra nếu có biển số trong danh sách thì được cho đi qua.

Hàng tháng, Sơn chia cho Đạt khoảng 10 triệu đồng; Hổ 3-5 triệu đồng; các tổ trưởng, tổ phó từ năm 2020 đến năm 2022 được Sơn chia từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, năm 2023 đến tháng 5-2023 được chia mỗi tháng 3 triệu đồng; các nhân viên bảo vệ, mỗi người được chia mỗi tháng trung bình từ 100.000 - 300.000 đồng.

Cáo trạng xác định, bị cáo Nguyễn Giang Sơn với vai trò đội trưởng là người nhận tiền từ các doanh nghiệp, phổ biến lại danh sách biển số xe cho các tổ trưởng, tổ phó để chỉ đạo nhân viên các tổ kiểm soát xe vô ra, chia lại tiền cho các đội phó, tổ trưởng, tổ phó và nhân viên tổ bảo vệ.

Tổng số tiền mà Sơn đã nhận từ các doanh nghiệp là 1,5 tỉ đồng, trong đó Sơn hưởng lợi 400 triệu đồng.