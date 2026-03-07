Nên giao cơ quan nào tổ chức kỳ thi luật sư? 07/03/2026 17:54

(PLO)- Nhiều luật sư cho rằng cần giữ nguyên quy định chủ thể tổ chức, quản lý kỳ thi luật sư là Liên đoàn Luật sư Việt Nam như luật hiện hành.

Ngày 7-3, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức hội thảo “Lấy ý kiến đóng góp về chính sách Dự án Luật Luật sư”.

Không nên giao UBND xã thanh tra luật sư

Trong phần báo cáo dẫn đề, luật sư Diệp Hoài Nam, ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, trình bày nội dung dự thảo tờ trình và quan điểm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

TS.LS Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam (giữa), chủ trì hội thảo. Ảnh: THÙY DƯƠNG

Theo dự thảo Tờ trình, Luật Luật sư (sửa đổi) đưa ra 3 chính sách lớn để sửa đổi Luật Luật sư, bao gồm:

Chính sách 1, xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề của luật sư.

Chính sách 2, phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy tổ chức hành nghề luật sư hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và chủ trương phát triển kinh tế tư nhân.

Chính sách 3, đổi mới quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư theo hướng hiệu lực, hiệu quả, thực hiện phân cấp, phân quyền, chuyển đối số; nâng cao năng lực, trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội-nghề nghiệp của luật sư.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: THÙY DƯƠNG

Theo đó, đối với chính sách 1, Liên đoàn cơ bản đồng tình với mục tiêu xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề.

Tuy nhiên, Liên đoàn cho rằng cần cân nhắc các đề xuất về việc thành lập Hội đồng thi luật sư với sự tham gia của Bộ Tư pháp, cơ quan tố tụng; quy định về chủ thể chịu trách nhiệm xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, trong hoạt động hành nghề luật sư.

Đồng thời, Liên đoàn đề nghị không nên quy định các cơ quan tiến hành tố tụng tham gia vào việc quản lý về tổ chức và hoạt động của luật sư, đầu mối quản lý nên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư pháp nhưng cần làm rõ vai trò của hai chủ thể này trong hoạt động quản lý luật sư, nghề luật sư.

Theo Liên đoàn, cần giữ nguyên quy định chủ thể tổ chức, quản lý kỳ thi luật sư là Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Bởi lẽ hiện nay, việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn tổ chức vẫn bảo đảm chất lượng, đúng quy định.

Về chủ thể chịu trách nhiệm trong việc xây dựng đội ngũ luật sư, tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư là Liên đoàn Luật sư, các Đoàn luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư cần phát huy vai trò chịu trách nhiệm, triển khai vấn đề này. Còn Bộ Tư pháp thực hiện chức năng xây dựng thể chế, thực hiện thể chế.

Với chính sách 2, Liên đoàn cơ bản đồng ý với mục tiêu phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, cạnh tranh lành mạnh. Tuy nhiên, Liên đoàn đề nghị làm rõ nội dung “khuyến khích nội địa hóa các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam”.

Đối với chính sách 3, Liên đoàn đồng ý với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý luật sư và hành nghề luật sư, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý luật sư. Cơ quan quản lý nhà nước tập trung xây dựng chính sách, quản lý vĩ mô, hỗ trợ phát triển nghề luật sư và tập trung tiền kiểm, hậu kiểm.

Về công tác quản lý nhà nước, theo Liên đoàn, việc giao cho Sở Tư pháp kiểm tra hoạt động hành nghề của luật sư và các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý trên địa bàn là đúng. Đồng thời, UBND cấp tỉnh cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức hành nghề luật sư và các tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư.

Tuy nhiên, Liên đoàn đề nghị không giao UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng chính trị, tư tưởng cho luật sư mà nên giao cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Đoàn Luật sư đảm nhiệm.

Liên đoàn cho rằng cần cân nhắc vai trò của UBND cấp xã trong việc kiểm tra hành chính về tổ chức và hoạt động của luật sư vì hiện nay UBND cấp xã mới sáp nhập đang đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác cấp thiết hơn.

Cũng theo Liên đoàn, nội dung về tuổi, thời gian giữ nhiệm kỳ của người đứng đầu tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư nên được quy định tại Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Cần nâng cao tính tự quản

Ngoài ra, Liên đoàn đề nghị bổ sung chính sách 4, đó là nâng cao và phát huy vai trò tự quản, tự chịu trách nhiệm của đội ngũ luật sư khi cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng và cộng đồng xã hội; nâng cao ý thức tự trọng, tự tôn và danh dự của luật sư và nghề nghiệp luật sư khi phục vụ cộng đồng, từ đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư.

Tại buổi hội thảo, Luật sư Lê Quang Y, ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm phụ trách Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, cho rằng Liên đoàn cần có trường đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo gắn kết giữa lý luận và thực hành. Từ đó, khi người học được công nhận là luật sư thì họ có quyền được mở tổ chức hành nghề.

Luật sư Lê Quang Y phát biểu tại Hội thảo. Ảnh; THÙY DƯƠNG

Theo luật sư Y, Bộ Tư pháp tham gia vào kỳ thi quốc gia là không cần thiết vì cần xây dựng Luật Luật sư để luật sư tự quản, tự chủ đối với quá trình đào tạo, quá trình hành nghề. Bởi vì, Liên đoàn Luật sư và các đoàn luật sư là tổ chức xã hội nghề nghiệp nên có thẩm quyền đối với việc tổ chức kỳ thi, hoạt động đào tạo. Nhà nước chỉ nên can thiệp những vấn đề vi phạm pháp luật mà quy định của Luật Luật sư, điều lệ luật sư, đạo đức luật sư không điều chỉnh được

Luật sư Y cũng bày tỏ quan điểm quá trình đạo tào nghề không cần thiết thông qua kỳ thi quốc gia. Việc cần làm là nâng tính tự quản lên, giao cho liên đoàn luật sư có nhiều thẩm quyền hơn, nhà nước chỉ quản lý khi có vi phạm.

Đối với chính sách 1, Luật sư Y kiến nghị khi tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề luật sư nên có sự tham gia của TAND Tối cao, nên luật hóa vai trò của Tòa Tối cao.

Đồng quan điểm, Luật sư Phạm Công Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM, bày tỏ ý kiến về việc thay đổi kỳ thi luật sư. Ông cho rằng Liên đoàn Luật sư đang tổ chức ổn định, rất tốt trong các kỳ thi; do đó cần tăng cường phát triển thay vì phải thay đổi phương thức, cơ quan quản lý.

Luật sư Phạm Công Hùng bày tỏ quan điểm tại hội thảo. Ảnh: THÙY DƯƠNG

Về ý kiến cấp xã quản lý, thanh tra luật sư, theo luật sư Phạm Công Hùng đây là định hướng không phù hợp thực tế. Bởi lẽ, một tổ chức ở xã rất nhiều việc, giờ giao thêm nhiệm vụ quản lý, thanh tra luật sư, liệu họ có làm nổi hay không?

Ông Hùng tán thành nâng cao tự quản lý vì cơ chế thị trường giúp luật sư khẳng định mình, không ai điều chỉnh được khả năng hành nghề thay cho bản thân họ được.

Ủng hộ các quan điểm trên, nhiều luật sư cho rằng từ trước đến nay, Liên đoàn Luật sư đang làm rất tốt vai trò của mình trong việc tổ chức các kỳ thi luật sư, không để xảy ra vi phạm, cớ sao phải xây dựng lại quy trình mới. Hiện nay, các nước trên thế giới cũng giao cho hiệp hội luật sư làm việc này.

Bên cạnh đó, các luật sư cũng bày tỏ quan điểm giao cho UBND cấp xã quản lý, thanh tra luật sư là không thể làm được vì không phải chuyên môn của họ.