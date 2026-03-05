Truy tố thanh niên mang dao đi chém người giữa đêm khuya 05/03/2026 13:32

(PLO)- Giữa đêm, bị can mang theo dao ra đường, chủ động tìm người để đánh nhau và chém nạn nhân nhiều lần.

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Trung (ở xã Mỹ Đức, TP Hà Nội) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Trung có tiền sử bệnh động kinh, sử dụng ma túy từ năm 2018, làm nghề bán bánh Crepe dạo. Trung thuê trọ cùng mẹ và em trai tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội.

Sau khi gây án, bị can đã bị 2 thanh niên khống chế đưa đến cơ quan công an. Ảnh: Minh họa

Khoảng 9h ngày 5-12-2024, khi đang bán hàng tại khu vực xã Đình Xuyên, Trung gặp một người lạ mặt đi qua bán ma túy. Trung đã mua 200.000 đồng Methamphetamine mang về phòng trọ rồi sử dụng khi mẹ và em trai không có ở nhà.

Đến khoảng 23h cùng ngày, do ảnh hưởng của ma túy, Trung lấy một con dao rồi đi ra đường Đặng Công Chất tìm người gây sự.

Khoảng 1h15 phút ngày 6-12-2024, Trung đến quán nước của anh Phạm Văn Đông ở trên vỉa hè đường Đặng Công Chất. Tại đây có nhóm anh Trần Văn Chính, anh Đào Hải Dương và anh Đặng Khánh Tùng đang ngồi uống nước quanh một bàn inox.

Cầm dao trên tay, Trung hỏi: “Mấy anh có đánh nhau không”, rồi bất ngờ chém một nhát xuống mặt bàn inox làm bề mặt bàn hằn lõm vết dài 22cm. Hoảng sợ, cả ba thanh niên đứng dậy bỏ chạy. Trung đứng chửi bới một lát rồi bỏ đi về hướng đường Hà Huy Tập.

Thấy Trung rời đi, anh Chính và các bạn quay lại quán nước tiếp tục nói chuyện. Thấy ba thanh niên trở lại bàn uống nước, Trung quay lại, giơ dao đuổi chém. Nhóm thanh niên tiếp tục bỏ chạy, Trung đuổi kịp anh Chính và chém trúng vùng đỉnh đầu phải rồi tiếp tục chém liên tiếp hai nhát nữa về phía lưng nạn nhân, nạn nhân ngã xuống.

Thấy vậy, anh Dương và anh Tùng quay lại hỗ trợ khống chế Trung, rồi đưa đến cơ quan công an trình báo. Anh Chính được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sau đó chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đến ngày 16-12-2024 thì xuất viện, bị tổn thương cơ thể 7%.

Kết luận giám định pháp y xác định Nguyễn Văn Trung mắc bệnh động kinh cơn lớn kèm rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất gây ảo giác với hội chứng nghiện.

Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Trung ở giai đoạn ngoài cơn động kinh, đủ khả năng nhận thức nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Chỉ trong giai đoạn lên cơn động kinh, Trung mới mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trung. Người bán ma túy cho Trung do không xác định được nhân thân nên chưa có căn cứ xử lý.