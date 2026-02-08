Giết người rồi giả làm nạn nhân để trốn tội 08/02/2026 15:00

(PLO)- Ari Squire được cho là đã chết trong vụ hỏa hoạn tại nhà để xe. Tuy nhiên, chính ông lại là hung thủ giết người và là kẻ đứng sau một âm mưu giả chết tinh vi.

Ngày 23-2-2008, nhân viên cứu hỏa được gọi đến một ngôi nhà ở vùng ngoại ô tây bắc Chicago, bang Illinois (Mỹ). Khi đến nơi, lính cứu hỏa nhận thấy dường như chủ nhà Ari Squire đã thiệt mạng trong đám cháy kinh hoàng. Ban đầu, họ không nghĩ đây là vụ giết người.

Những phần thi thể cháy đen được tìm thấy bên dưới một chiếc xe tải trong nhà để xe, cho thấy Ari đã bị nghiền nát và thiêu cháy khi đang cố gắng sửa chữa ô tô.

Nhưng khi cuộc điều tra tiếp tục, các nhà điều tra có một phát hiện gây sốc. Họ nhận ra vụ việc không phải là tai nạn thông thường và kẻ tình nghi giết người đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, theo trang Oxygen.

Vụ án khác thường

Ngày 23-2-2008, bà Denise Squire – vợ của ông Ari – gọi cảnh sát và báo cháy.

Lực lượng cứu hộ đến hiện trường và thấy bà Denise đang đứng trong sân. Bà nói với nhà chức trách rằng ông Ari và chiếc xe tải màu trắng của ông đã mất tích.

“Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy. Khi họ vào bên trong nhà để xe, họ quan sát thấy chiếc xe bán tải màu trắng đã gây hư hại" – cựu cảnh sát John Lucas nói.

Nhà chức trách tìm thấy một thi thể nằm dưới gầm xe và dường như nạn nhân bị mắc kẹt tại đây.

“Chiếc xe tải về cơ bản đã rơi thẳng xuống thi thể. Hàng ngàn cân và lực rơi xuống thi thể, đó là một cách chết khủng khiếp” – cựu cảnh sát Marc Curran nói.

Ngọn lửa đã gây hư hại nặng nề cho đầu và thân của nạn nhân. Các nhà điều tra sau đó đã tìm thấy một chiếc ví trong quần dài của người đàn ông, xác định danh tính ông là Ari. Khi họ báo tin cho bà Denise rằng chồng bà đã qua đời, bà tỏ ra khá bình tĩnh.

Bà giải thích với các điều tra viên rằng bà thức dậy vào khoảng 8 giờ sáng khi nghe thấy 3 tiếng nổ lớn và vội vã chạy đến nhà để xe thì thấy khói bao trùm. Mặc dù bà đã gọi ông Ari nhưng ông không hề đáp lại.

Giấy phép lái xe của Ari Squire được tìm thấy trong vụ cháy. Ảnh: NBCUNIVERSAL

Sau đó, cảnh sát phát hiện bất thường tại hiện trường vụ án.

Mặc dù ông Ari là một người am hiểu về ô tô nhưng không có gì được đặt dưới gầm xe để đảm bảo an toàn. Chiếc xe cũng không có vết trầy xước hay móp méo. Ngoài ra, hiện trường có mùi xăng, mặc dù ông Ari đang sửa chữa một chiếc xe chạy bằng dầu diesel.

Họ cũng nhận thấy bảng mạch điện đã bị tắt và có thể loại trừ khả năng cháy do chập điện. Ngoài ra, một chiếc đèn khò gas trong gara đã được bật, cho thấy đám cháy có thể đã được cố ý gây ra.

Cảnh sát phát hiện ra ông Ari có một hợp đồng bảo hiểm trị giá hàng triệu USD và người thụ hưởng là bà Denise. Họ cũng điều tra được vào thời điểm qua đời, ông Ari đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính đáng kể tại công ty và đang bị điều tra.

Nhân viên pháp y cũng không thể xác định danh tính chính xác của thi thể.

Họ nhận thấy những đặc điểm khác biệt của thi thể, như tuổi tác và hình xăm của nạn nhân, không khớp với mô tả về ông Ari. Một nha sĩ pháp y xác định nạn nhân khoảng 20 tuổi, chứ không phải là người 40 tuổi như ông Ari.

Nạn nhân thực sự

Khi các nhà điều tra đang bối rối thì một tình tiết đáng chú ý khác xuất hiện.

Đối tác kinh doanh của ông Ari liên lạc với các nhà điều tra và cho biết một người mà Ari đã thuyết phục rời công ty khác sang làm cho công ty của ông Ari – sau này được xác định là Justin Newman (20 tuổi) – đã biến mất cùng ngày xảy ra vụ cháy.

Lần cuối cùng mẹ của Justin nhìn thấy anh ta là vào ngày 23-2-2008. Khi ấy, Justin dự định gặp Ari để nói về công việc.

Bà nhận được một tin nhắn từ Justin vào tối hôm đó nói rằng anh ta sẽ đi làm ở Missouri, nhưng tin nhắn đó có vẻ bất thường. Thêm vào đó, anh ta không bao giờ quay lại để lấy quần áo hoặc bất kỳ vật dụng nào khác.

Các nhà điều tra viên phát hiện ra mô tả ngoại hình của Justin trùng khớp với thi thể trong nhà xác và đã thu thập mẫu ADN từ mẹ của Justin để xác minh.

Một phần thi thể nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: NBCUNIVERSAL

Các nhà điều tra cũng lần ra Ari trước đó từng cố gắng thuyết phục một người làm chung với Justin đến làm việc cho công ty của Ari. Ari đã yêu cầu người này cung cấp thông tin về hình xăm và mã PIN ngân hàng trong đơn xin việc.

Sau khi bị người này từ chối, Ari chuyển sang thuyết phục Justin.

Đến ngày 2-3-2008, cảnh sát Bob Watson phát hiện một chiếc xe khả nghi trong bãi đậu xe của một khách sạn ở Eureka, bang Missouri. Chiếc xe được đăng ký dưới tên Justin.

Cảnh sát Watson và một vài sĩ quan khác đã gõ cửa phòng khách sạn được đăng ký dưới tên Justin.

“Chúng tôi gọi Justin nhiều lần mà không ai trả lời, điều đó khiến chúng tôi vô cùng lo lắng. Người trực khách sạn mở cửa, rồi đột nhiên có tiếng súng” – cảnh sát Watson kể.

Bên trong, họ tìm thấy Ari – người đã giả danh Justin – chết vì tự bắn vào đầu.

Các nhà điều tra kết luận rằng Ari đã giết Justin, phóng hỏa và sau đó giả danh Justin để trốn tránh những điều tra về vấn đề tài chính của công ty.

Sau khi phát hiện thư điện tử trao đổi giữa Ari và Denise sau vụ hỏa hoạn, các nhà điều tra nghi ngờ rằng Denise cũng tham gia vào âm mưu này. Tuy nhiên, do không có bằng chứng cụ thể, Denise không bị buộc tội.

Cuối cùng, Denise nhận được 6 triệu USD tiền bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, gia đình Justin đã kiện bà ta ra tòa dân sự.

Tại đây, Denise bị phán quyết phải chịu trách nhiệm dân sự về cái chết của Justin và bị buộc phải trả cho gia đình Justin 6 triệu USD.