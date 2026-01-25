Chiến thuật của kẻ giết người máu lạnh nhất lịch sử Mỹ 25/01/2026 15:00

(PLO)- Giết 36 người, vượt ngục, khai báo nhỏ giọt,... Ted Bundy đã trở thành một trong những kẻ giết người hàng loạt máu lạnh nhất trong lịch sử hiện đại Mỹ.

Cách đây 37 năm - ngày 24-1-1989, một trong những kẻ giết người hàng loạt tàn bạo nhất lịch sử hiện đại - Ted Bundy đã bị thi hành án tử hình trên ghế điện trong nhà tù bang Florida (Mỹ), đánh dấu sự kết thúc của chuỗi án mạng và mất tích kinh hoàng nhằm vào các thiếu nữ ở nhiều bang của Mỹ.

Gây án và vượt ngục

Theo các cuốn sách của thám tử điều tra Robert Keppel, các bang Washington, Oregon, Idaho, Utah và Colorado (Mỹ) trong hai năm 1974 và 1975 chứng kiến một loạt vụ tấn công tình dục tàn bạo hoặc mất tích bí ẩn. Nạn nhân đều là các cô gái trẻ.

Dựa trên lời khai của các nhân chứng, cảnh sát đã phác thảo nhân dạng của nghi phạm là một người tên Ted, lái một chiếc xe hiệu Volkswagen Beetle. Những cách chính mà đối tượng này dùng để tiếp cận nạn nhân là đột nhập nhà vào buổi tối hoặc giả vờ xin đi nhờ xe, ra vẻ bị thương để nhờ sự giúp đỡ, giả danh cảnh sát để khống chế nạn nhân.

Ted Bundy (giữa) trong một phiên toà phúc thẩm năm 1979. Ảnh: THE GUARDIAN/Ken Hawkins/Alamy Stock Photo

Tháng 9-1975, chiếc Volkswagen Beetle được Bundy bán lại cho một thiếu niên ở TP Midvale (bang Utah). Cảnh sát sau đó tìm thấy và thu giữ chiếc xe, phát hiện trong xe mẫu tóc khớp với nhiều nạn nhân của các vụ giết người khác nhau.

Cảnh sát đã đưa Bundy tới để một nạn nhân – người đã may mắn sống sót và tỉnh táo sau khi bị kẻ bắt cóc tiếp cận – xác nhận nghi phạm. Tháng 6-1976, Bundy bị kết án tù tại bang Utah với tội danh bắt cóc và hành hung nạn nhân trên. Chỉ 4 tháng sau, Bundy đã vượt ngục nhưng bị bắt lại khi đang cố trốn trong các bụi cây bên ngoài nhà tù.

Sau khi bị di lý sang bang Colorado và chờ phiên xét xử liên quan một số vụ án mạng và mất tích khác, Bundy đã lấy cớ vào thư viện để tìm hiểu luật và trốn thoát. Sau khi bị bắt lại và giam ở hạt Garfield (bang Colorado), Bundy tiếp tục lên kế hoạch vượt ngục và một lần nữa thành công vào cuối năm 1977.

Cái kết của kẻ sát nhân

Theo thông tin lưu trữ của Hiệp hội Cảnh sát trưởng bang Florida (Mỹ), cảnh sát TP Tallahassee (bang Florida, Mỹ) hôm 15-1-1978 nhận được tin báo về một vụ giết người tại Đại học Bang Florida (FSU).

Kẻ đột nhập đã tận dụng cửa sau bị hỏng, lẻn vào khu nhà của hội nữ sinh Chi Omega trong khuôn viên FSU, đánh ngất và giết hại 2 nữ sinh, trong đó một nữ sinh còn bị tấn công tình dục. Hai nữ sinh khác cũng bị tấn công nhưng may mắn sống sót.

Trên đường trốn khỏi hiện trường, đối tượng này còn đột nhập một căn hộ, đánh đập một sinh viên FSU khác khiến cô này bị tàn tật vĩnh viễn. Sau đó, đối tượng này đã lẫn trốn trước khi mặt trời mọc.

Kẻ đột nhập sau đó được xác định chính là Bundy. Trong gần một tháng sau đó, Bundy tiếp tục bắt cóc và sát hại một bé gái 12 tuổi trong vùng. Một bé gái khác, 14 tuổi, bị đối tượng này tiếp cận nhưng đã may mắn chạy thoát.

Bundy bị bắt giữ ngày 15-2-1978 sau khi đánh cắp một chiếc ô tô, cũng có hiệu Volkswagen Beetle. Khi khám xe, cảnh sát tìm thấy giấy tờ tuỳ thân và thẻ tín dụng của các nữ sinh FSU đã bị Bundy sát hại.

Bundy liên tục chối tội liên quan vụ án nhà hội nữ sinh Chi Omega, nhưng dấu răng của hung thủ còn lưu lại trên thi thể một nạn nhân đã trở thành bằng chứng tố cáo kẻ giết người. Trong phiên toà tháng 5-1978, Bundy đã bị kết án tử hình vì các tội mưu sát, giết người và cướp của.

Trong 10 năm sau đó, Bundy đã nhiều lần kháng cáo nhằm thoát khỏi án tử, rồi sau đó đổi “chiến thuật” khi tiết lộ các thông tin rời rạc về các nạn nhân đã bị sát hại với hy vọng toà án sẽ tiếp tục hoãn thi hành án tử hình để thu thập thêm thông tin từ hung thủ.

Bundy đã thừa nhận sát hại ít nhất 36 người. Vụ việc sớm nhất được xác nhận do Bundy gây ra là vụ mất tích của một nữ sinh 21 tuổi của Đại học Washington (bang Washington) hồi đầu tháng 2-1974.

Tuy nhiên, “chiến thuật bán thông tin câu giờ” này không thành công. Bundy bị thi hành án vào ngày 24-1-1989, chính thức chấm dứt một nỗi kinh hoàng dai dẳng đối với nhiều phụ nữ Mỹ trong suốt nhiều năm trước đó.

Ted Bundy được biết tới như một trong những kẻ giết người hàng loạt máu lạnh nhất trong lịch sử hiện đại Mỹ. Những vụ án liên quan tới Bundy trở thành đề tài lớn cho nhiều nghiên cứu tâm lý học tội phạm, cũng như nhiều chương trình điều tra và sách báo.