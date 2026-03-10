Quốc tế

ẢNH, VIDEO: Người dân Iran đổ ra đường ủng hộ tân lãnh tụ tối cao

(PLO)- Người dân ở nhiều nơi tại Iran đổ ra đường thể hiện sự ủng hộ với tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.
Truyền thông Iran trong ngày 9-3 đưa tin ông Mojtaba Khamenei – con trai thứ hai của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei – đã được lựa chọn làm Lãnh tụ Tối cao mới của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Ngay sau khi thông tin trên được đưa ra, người dân tại nhiều nơi ở Iran đã thể hiện sự ủng hộ với tân lãnh tụ tối cao. Người dân tuần hành trên các con đường lớn, tập trung tại quảng trường, giương cao quốc kỳ Iran và các biểu ngữ.

Người dân TP Ilam (Iran) thể hiện sự ủng hộ với tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Nguồn: IRNA
Người dân thủ đô Tehran (Iran) thể hiện sự ủng hộ với tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Nguồn: IRNA
Người dân thủ đô Tehran (Iran) thể hiện sự ủng hộ với tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Ảnh: MEHR NEWS
Người dân tỉnh Qazvin (Iran) thể hiện sự ủng hộ với tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Ảnh: MEHR NEWS
Người dân Iran đổ ra đường thể hiện sự ủng hộ với tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Ảnh: MEHR NEWS
Tranh tuyên truyền của Iran thể hiện sự ủng hộ với tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Ảnh: MEHR NEWS
KHOA ĐIỀM
