Giá dầu giảm, cổ phiếu bật tăng sau khi ông Trump nói chiến dịch ở Iran có thể sớm kết thúc 10/03/2026 07:18

(PLO)- Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngoài giờ, chứng khoán Phố Wall phục hồi từ đợt bán tháo mạnh sau những phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chiến dịch quân sự ở Iran.

Giá dầu giảm ngày 9-3 trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc tiếp quản Eo biển Hormuz, điểm nghẽn quan trọng nhất thế giới đối với thị trường dầu thô, theo đài CNBC.

Trong phiên giao dịch ngoài giờ, dầu thô Mỹ giảm 6,19% xuống còn 85,27 USD/thùng lúc 3 giờ 37 chiều 9-3 (giờ miền Đông Mỹ, tức 2 giờ 37 phút sáng 10-3 theo giờ Việt Nam). Dầu Brent – chuẩn tham chiếu toàn cầu – giảm 4,6%, xuống còn 88,43 USD/ thùng.

Trả lời phỏng vấn của đài CBS News, ông Trump cho biết các tàu vẫn đang di chuyển qua Eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ nói rằng ông đang “nghĩ đến việc tiếp quản” khu vực này.

Ông Trump cũng cho rằng cuộc chiến có thể sớm kết thúc.

Giá dầu giảm, cổ phiếu khởi sắc sau phiên giao dịch ngày 9-3. Ảnh: BLOOMBERG

Ba nguồn tin nói với hãng Reuters rằng ông Trump cũng đang cân nhắc nới lỏng các biện pháp trừng phạt dầu mỏ đối với Nga nhằm giúp hạ nhiệt giá dầu thô.

Hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediate (WTI) trước đó đã chốt phiên tăng 4,26%, lên 94,77 USD/thùng. Giá WTI đã vọt lên mức cao tới 119,48 USD khi các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh cắt giảm sản lượng do tàu thuyền không đi qua Eo biển Hormuz.

Dầu Brent – chuẩn tham chiếu toàn cầu – tăng 6,76% và chốt phiên ở mức 98,96 USD mỗi thùng, sau khi có lúc chạm đỉnh 119,50 USD trong phiên. Đây là lần đầu tiên giá dầu vượt 100 USD mỗi thùng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.

Các bộ trưởng năng lượng của G7 sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến vào sáng 10-3 (giờ Mỹ) để thảo luận khả năng phối hợp xả dầu từ kho dự trữ, các nguồn tin nói với CNBC.

Các nguồn tin cho biết nếu quyết định xả dầu từ kho dự trữ được đưa ra thì việc này sẽ diễn ra sau cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng.

Các bộ trưởng tài chính G7 cũng đã họp trực tuyến vào ngày 9-3 để thảo luận về cuộc chiến ở Trung Đông.

Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết, bao gồm hỗ trợ nguồn cung năng lượng toàn cầu như giải phóng dầu từ kho dự trữ”.

Chứng khoán Phố Wall phục hồi từ đợt bán tháo mạnh và chốt phiên tăng vào ngày 9-3, khi thị trường bật lên trong giờ giao dịch cuối sau khi Tổng thống Trump gợi ý rằng cuộc chiến với Iran có thể sắp kết thúc.

Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones tăng 239,25 điểm, tương đương 0,50%, lên 47.740,80 điểm; S&P 500 tăng 55,97 điểm, tương đương 0,83%, lên 6.795,99 điểm; còn Nasdaq Composite tăng 308,27 điểm, tương đương 1,38%, lên 22.695,95 điểm.

9 trong số 11 nhóm ngành chính của S&P 500 tăng điểm, trong đó cổ phiếu công nghệ tăng mạnh nhất. Cổ phiếu tài chính và năng lượng là hai nhóm duy nhất giảm điểm trong phiên.