Ông Trump nói việc giá dầu tiến sát 110 USD/thùng ‘chỉ là cái giá nhỏ phải trả’ 09/03/2026 08:25

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức Nhà Trắng đang cố gắng xoa dịu những lo ngại sau khi giá dầu tiến sát 110 USD/thùng.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 8-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ những lo ngại về giá dầu tăng cao khi giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng, theo đài CNN.

“Giá dầu [tăng] trong ngắn hạn là một cái giá rất nhỏ phải trả cho sự an toàn và hòa bình của Mỹ và thế giới và sẽ giảm nhanh chóng khi mối đe dọa hạt nhân của Iran chấm dứt. Chỉ những kẻ ngốc mới nghĩ điều khác” - ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Giá dầu ngày 8-3 vượt mốc 100 USD/thùng, lần đầu tiên kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022.

Cụ thể, tính đến 8 giờ sáng 9-3 (theo giờ VN), giá dầu West Texas Intermediate tăng 20,7%, tương đương 18,8 USD, lên 109,63 USD/thùng. Dầu Brent - chuẩn tham chiếu toàn cầu - tăng 18,09%, tương đương 16,08 USD, lên 109,55 USD/thùng.

Giá dầu tăng trong bối cảnh các nhà sản xuất lớn tại Trung Đông cắt giảm sản lượng vì eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ then chốt – vẫn bị đóng cửa do xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran.

Các quan chức chính quyền Mỹ đang cố gắng xoa dịu những lo ngại về giá xăng tăng cao, với việc các quan chức Nhà Trắng xuất hiện trên các chương trình tin tức hôm 8-3 để lập luận rằng sự tăng giá này chỉ là vấn đề ngắn hạn.

“Giá xăng hôm nay vẫn rẻ hơn 1,50 USD/gallon so với giữa nhiệm kỳ của chính quyền [Tổng thống Joe] Biden. Nhưng bạn nói đúng, chúng tôi muốn giá xăng trở lại dưới 3 USD/gallon, và điều đó sẽ sớm xảy ra” - Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright nói với CNN.

Gallon là đơn vị đo thể tích chất lỏng phổ biến tại Mỹ dùng để bán xăng dầu, tương đương chính xác với 3,7 lít.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt mô tả chi phí tăng cao tại các trạm xăng là “một sự gián đoạn ngắn hạn”.

Cùng ngày, Lãnh đạo phe thiểu số đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer đã kêu gọi Tổng thống Trump sử dụng Kho dự trữ Dầu Chiến lược quốc gia - nguồn dự trữ dầu khẩn cấp lớn nhất thế giới - nhằm mục đích giảm giá năng lượng.

“Kho Dự trữ Dầu Chiến lược tồn tại cho những thời điểm chính xác như thế này. Khi chiến tranh và khủng hoảng toàn cầu làm gián đoạn thị trường năng lượng, Mỹ có khả năng hành động, nhưng Tổng thống Trump và chính quyền của ông ấy đang từ chối làm điều đó” - ông Schumer nói.