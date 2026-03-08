VIDEO: Tổng thống Trump dự lễ đón thi hài 6 binh sĩ Mỹ tử trận tại Kuwait 08/03/2026 10:16

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham dự lễ đón các quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Kuwait trong cuộc xung đột với Iran trở về nước.

Ngày 7-3 tại Căn cứ Không quân Dover, bang Delaware (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham dự lễ đón 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Kuwait trong cuộc xung đột với Iran trở về nước, theo đài ABC News.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance tại lễ đón thi hài các quân nhân Mỹ ở Căn cứ Không quân Dover, bang Delaware (Mỹ) ngày 7-3. Ảnh: Doug Mills/The New York Times

“Đây là tình huống rất đau buồn, khi chào đón gia đình những người hùng trở về từ Iran, trở về theo cách khác với điều họ từng nghĩ. Nhưng họ là những anh hùng vĩ đại của đất nước chúng ta và chúng ta sẽ luôn ghi nhận điều đó” - ông Trump nói với các lãnh đạo Mỹ Latinh tại hội nghị “Shield of the Americas” ở bang Florida trước đó cùng ngày.

“Trong chiến tranh, những điều như vậy luôn xảy ra. Nhưng chúng ta sẽ cố gắng giữ ở mức tối thiểu” - tổng thống Mỹ nói thêm.

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump dự lễ đón thi hài các quân nhân Mỹ ở Căn cứ Không quân Dover, bang Delaware (Mỹ) ngày 7-3. Nguồn: INDEPENDENT

Các binh sĩ thiệt mạng trong những giờ đầu của cuộc xung đột cuối tuần trước, khi Iran tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Lầu Năm Góc xác định danh tính các quân nhân gồm: Trung sĩ Nhất Nicole M. Amor (39 tuổi); Trung sĩ Declan J. Coady (20 tuổi); Đại úy Cody A. Khork (35 tuổi); Chuẩn úy cấp 3 Robert Marzan (54 tuổi); Thiếu tá Jeffrey R. O'Brien (45 tuổi); và Trung sĩ Nhất Noah L. Tietjens (42 tuổi).

Các quân nhân này thuộc Bộ chỉ huy Hậu cần số 103, một đơn vị Dự bị Lục quân đóng tại Des Moines, bang Iowa.

Cả 6 người đều thiệt mạng trong cùng một cuộc tấn công tại cảng Shuaiba ở Kuwait, một cảng thương mại đồng thời là trung tâm hậu cần của quân đội Mỹ. Ngoài ra còn có 18 quân nhân bị thương trong đòn tấn công này.

Ông Trump đã nói chuyện với gia đình các quân nhân thiệt mạng tại căn cứ không quân trước khi các thi thể được đưa về. Tổng thống Trump cùng các sĩ quan quân đội, Phó tổng thống JD Vance và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tham dự buổi lễ.

“Đây là một ngày rất buồn, nhưng chúng tôi đã bày tỏ sự tri ân. Tình huống rất khó khăn, họ là những con người tuyệt vời, những bậc cha mẹ tuyệt vời, những người vợ và gia đình tuyệt vời. Buổi lễ rất trang trọng” - ông Trump nói với các phóng viên sau buổi lễ.