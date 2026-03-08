Chiến sự Nga-Ukraine 8-3: Khu dân cư Kharkiv trúng đòn không kích lớn, nhiều thương vong; Giao tranh dữ dội tại Zaporizhia 08/03/2026 08:13

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Kharkiv trúng đòn không kích lớn, nhiều thương vong; Giao tranh dữ dội tại Zaporizhia.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine trúng không kích lớn, nhiều dân thường thương vong

Giới chức địa phương cho biết quân đội Nga đã bắn một tên lửa đạn đạo vào một tòa nhà 5 tầng ở thành phố Kharkiv trong đêm 7-3, khiến 11 người thiệt mạng (trong đó có 2 trẻ em) và ít nhất 15 người bị thương, theo tờ Kyiv Independent.

Theo báo cáo của Không quân Ukraine, Nga đã phóng 480 máy bay không người lái (UAV), bao gồm các UAV dòng Shahed, cùng 29 tên lửa, trong đó có tên lửa chống hạm siêu thanh Zircon và tên lửa đạn đạo Iskander-M, nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine. Lực lượng Ukraine tuyên bố đã đánh chặn thành công 453 UAV và 19 tên lửa.

Hiện trường vụ tấn công vào tòa nhà dân cư ở Kharkiv ngày 7-3. Ảnh: TELEGRAM

Con số thương vong có thể tiếp tục tăng lên do công tác cứu hộ đang được triển khai. Ước tính có khoảng 11 người vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Trong khi đó, theo Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia Ukraine, 2 người đã bị thương tại thị trấn Chuhuiv (thuộc tỉnh Kharkiv) sau khi một UAV của Nga lao vào một nhà dân vào rạng sáng 7-3.

"Cần phải có phản ứng từ các đối tác trước những đòn tập kích tàn bạo nhằm vào dân thường này. Nga vẫn chưa từ bỏ âm mưu phá hủy các khu dân cư và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, do đó sự hỗ trợ cần phải được tiếp tục” - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh.

Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết Nga cũng đã phóng tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev trong đêm, đánh trúng một cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Ông Klitschko thông tin thêm rằng đợt tấn công mới nhất này đã khiến 1.905 hộ gia đình rơi vào cảnh mất hệ thống sưởi ấm.

Ukraine tuyên bố chặn đứng đà tiến công của Nga ở Zaporizhia

Ngày 7-3, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) tuyên bố các đơn vị thuộc cơ quan này và Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chặn đứng đà tiến công của Nga nhằm vào thành phố Zaporizhia.

HUR không tiết lộ vị trí chính xác nơi mũi tiến công của Nga bị chặn đứng.

Tuy nhiên, cơ quan này cho biết đơn vị đặc nhiệm Tymura trực thuộc HUR đã tiêu diệt hoặc làm bị thương hơn 300 binh sĩ Nga và bắt giữ 39 người khác.

"Mục tiêu của lực lượng đặc nhiệm là phá vỡ các kế hoạch tấn công của phía Nga và ngăn chặn đà tiến quân của họ hướng về thủ phủ của tỉnh. Các hoạt động của lực lượng đặc nhiệm đã góp phần củng cố phòng tuyến tại những vị trí có lợi cho lực lượng phòng thủ Ukraine và bảo đảm an toàn cho thành phố Zaporizhia" - HUR thông tin.

Thành phố Zaporizhia, nơi sinh sống của khoảng 710.000 dân trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào năm 2022, thường xuyên là mục tiêu oanh kích của lực lượng Nga.

Tỉnh Zaporizhia cũng là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Cơ sở này đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ năm 2022 và hiện vẫn là một trong những vấn đề gai góc trong các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra giữa Ukraine, Mỹ và Nga.

Cháy lớn kho dầu ở Krasnodar, giao tranh dữ dội tại Zaporizhia

Ngày 7-3, Trung tâm điều hành vùng Krasnodar (Nga) cho biết một vụ cháy đã bùng phát tại kho dầu ở TP Armavir sau khi khu vực này bị máy bay không người lái (UAV) tấn công, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Cơ quan này cho biết vụ cháy xảy ra trong khuôn viên kho dầu tại Armavir do UAV tập kích. Thông tin ban đầu cho thấy chưa ghi nhận người bị thương.

Lực lượng chức năng đã huy động 91 nhân sự cùng 26 phương tiện để dập lửa. Theo cập nhật của trung tâm điều hành vùng Krasnodar, đám cháy bao phủ diện tích khoảng 200 m² tại khu vực kho dầu.

Trong khi đó, tại tỉnh Zaporizhia (Ukraine), chính quyền địa phương do Nga bổ nhiệm cho biết một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã gây thương vong tại một khu chung cư ở TP Vasilyevka.

Lãnh đạo Zaporizhia do Nga bổ nhiệm - ông Evgeny Balitsky cho biết ít nhất 10 người bị thương và có người thiệt mạng.

“Thông tin chi tiết đang tiếp tục được cập nhật” - ông Balitsky cho biết.

Nga tuyên bố đánh mạnh vào hạ tầng quân sự, năng lượng của Ukraine

Ngày 7-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng năng lượng của Ukraine sau các cuộc tập kích bằng UAV mà Moscow gọi là “tấn công khủng bố” nhằm vào lãnh thổ Nga.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang nước này đã sử dụng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ mặt đất, trên không, trên biển cùng với UAV để tấn công các doanh nghiệp quân sự và cơ sở năng lượng phục vụ cho quân đội Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng nói rằng trong các cuộc tấn công, lực lượng nước này đã phá hủy một trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraine, đồng thời đánh trúng các cơ sở hạ tầng giao thông, các địa điểm triển khai tạm thời của binh sĩ Ukraine và các tay súng nước ngoài.

Bộ này cũng cho biết quân đội Nga đã phá hủy hai trạm radar RADA RPS-42 do Israel sản xuất tại khu vực chiến sự. Các nhóm tác chiến phía của Nga đã phá hủy các trạm radar RADA RPS-42, Robin IRIS,... của Ukraine.