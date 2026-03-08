Dự báo thời tiết ngày 8-3: Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ có mây 08/03/2026 06:00

(PLO)- Dự báo thời tiết ngày 8-3 trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng sớm có sương mù, trời rét, trưa chiều hửng nắng. Nam Bộ và TPHCM ban ngày nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa giông cục bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 8-3, nhiều khu vực trên cả nước có sự phân hóa. Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa và chiều trời hửng nắng.

Trong khi đó, khu vực từ Nghệ An đến phía Đông Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa dự báo có mưa, mưa rào rải rác và có nơi xuất hiện giông.

Các khu vực còn lại trên cả nước nhìn chung ban ngày có nắng, tuy nhiên chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và giông cục bộ. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo trong các cơn mưa giông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.