Ông Trump gặp các CEO quốc phòng bàn tăng sản xuất vũ khí giữa chiến sự với Iran 07/03/2026 09:01

(PLO)- Sau cuộc gặp các CEO quốc phòng tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết các tập đoàn này đã đồng ý tăng gấp bốn lần sản lượng vũ khí ‘cao cấp’, giữa bối cảnh có thông tin Mỹ đang khan dần vũ khí khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran kéo dài 1 tuần và vẫn đang leo thang.

Ngày 6-3 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với các Giám đốc điều hành (CEO) các công ty công nghiệp quốc phòng Mỹ, theo kênh CNBC. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran kéo dài 1 tuần và vẫn đang leo thang.

Cùng gặp các CEO quốc phòng còn có Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.

Tham gia cuộc gặp này có các CEO của BAE Systems, Lockheed Martin, Northhrop Grumman, Raytheon, Boeing, Honeywell, Aerospace Corporation, L3Harris Technologies.

Một bệ phóng tên lửa Patriot M903 của Lục quân Mỹ được trưng bày tại triển lãm quốc phòng KADEX ở một căn cứ quân sự của Hàn Quốc. Mỹ đang bàn chuyển một số lượng tên lửa Patriot từ Hàn Quốc sang Trung Đông phục vụ chiến sự với Iran. Ảnh: Army Recognition Group

Sau cuộc họp, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social rằng “chúng tôi đã thảo luận về sản xuất và lịch trình sản xuất” và “họ đã đồng ý tăng gấp bốn lần sản lượng vũ khí ‘cao cấp’ vì chúng tôi muốn nhanh chóng đạt được số lượng sản xuất tối đa”.

Ông Trump không giải thích ý nghĩa của cụm từ “Vũ khí đẳng cấp tinh xảo”. Thuật ngữ này được sử dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng để mô tả các công nghệ hoặc hệ thống độc nhất vô nhị.

“Việc mở rộng đã bắt đầu ba tháng trước cuộc gặp, các nhà máy cũng như việc sản xuất nhiều loại vũ khí này đã được tiến hành” - ông Trump nói trên Truth Social.

“Chúng ta có nguồn cung cấp đạn dược hạng Trung và hạng Cao gần như không giới hạn, và chúng ta đang sử dụng chúng, ví dụ như ở Iran, và gần đây đã sử dụng ở Venezuela. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã tăng cường đặt hàng ở các cấp độ này” – ông Trump cho biết thêm.

Nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin ra tuyên bố “đã đồng ý tăng gấp bốn lần sản lượng đạn dược thiết yếu”.

“Nhờ sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi đã bắt đầu công việc này từ nhiều tháng trước với Bộ trưởng Hegseth và Thứ trưởng [Steve] Feinberg, và cam kết hợp tác với các đối tác trong ngành để tăng cường hơn nữa khả năng vượt trội của quân đội Mỹ với những loại đạn dược tốt nhất thế giới. Chúng tôi đang hành động khẩn trương và sẽ hoàn thành nhiệm vụ” – CNBC dẫn tuyên bố của Lockheed Martin.

Tên lửa hành trình Tomahawk của tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon. Ảnh: IStock

Trước cuộc họp này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt có phát ngôn rằng “Quân đội Mỹ có thừa đủ đạn dược và kho vũ khí để tiếp tục tiêu diệt chế độ Iran và đạt được các mục tiêu của Chiến dịch Epic Fury (tạm dịch Cơn cuồng nộ dữ dội)”.

“Tuy nhiên, Tổng thống Trump luôn tập trung cao độ vào việc tăng cường sức mạnh quân sự, đó là lý do tại sao cuộc gặp với các nhà thầu quốc phòng này đã được lên lịch từ nhiều tuần trước. Tổng thống sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà thầu Mỹ đẩy nhanh tiến độ sản xuất vũ khí do Mỹ chế tạo, vốn là những loại vũ khí tốt nhất trên thế giới” - bà Leavitt nói.

Phía Nhà Trắng có phát ngôn trên sau khi xuất hiện những lo ngại về tình trạng thiếu hụt cả đạn dược và hệ thống phòng thủ chống tên lửa nếu chiến tranh với Iran kéo dài.