Chiến sự Trung Đông: Iran mở đợt tấn công mới, sẵn sàng cho kịch bản Mỹ đổ bộ; Qatar cảnh báo Vùng Vịnh có thể ngưng xuất khẩu dầu 06/03/2026 19:11

(PLO)- Xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran tiếp tục có những diễn biến mới khi Iran mở đợt tấn công mới vào Israel, tuyên bố sẵn sàng cho kịch bản Mỹ đổ bộ; Israel tấn công hầm trú ẩn của ông Khamenei.

Xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý, với những đòn tấn công cùng tuyên bố cứng rắn từ các bên liên quan.

Iran mở đợt tấn công với loạt vũ khí tiên tiến

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 6-3 cho biết đã bắt đầu đợt tấn công thứ 22 trong cuộc xung đột lần này, bằng một loạt tên lửa Khorramshahr 4, Kheibar và Fattah nhắm về phía Israel.

Video các tên lửa được Iran bắn trong đợt tấn công mới nhằm về phía Israel. Nguồn: IRNA

Cùng ngày, IRGC cũng cho hay đã tấn công các căn cứ của Mỹ ở Kuwait.

"Trong vài giờ qua, nhiều loại máy bay không người lái (UAV) hủy diệt của lực lượng mặt đất đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait. Các cuộc tấn công này sẽ tiếp tục trong những giờ tới” - theo tuyên bố của IRGC.

Israel tấn công hầm trú ẩn của ông Khamenei

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết Không quân Israel đã phá hủy hầm trú ấn của cố Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Ali Khamenei vào sáng 6-3.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, khoảng 50 máy bay chiến đấu đã thả khoảng 100 quả bom xuống địa điểm nằm dưới "khu phức hợp lãnh đạo" của Iran ở thủ đô Tehran. Khu phức hợp này trải rộng trên nhiều con phố và bao gồm "nhiều lối vào và phòng họp của các thành viên cấp cao của Iran".

"Hầm trú ẩn được xây dựng bên dưới khu phức hợp và là một tài sản khẩn cấp an toàn để lãnh đạo điều hành xung đột, nhưng ông ta đã bị giết trước khi kịp sử dụng nó" - quân đội cho biết.

Phía Israel nói rằng sau khi ông Khamenei thiệt mạng, "khu phức hợp này vẫn tiếp tục được các thành viên cấp cao của Iran sử dụng".

Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết số lượng tên lửa đạn đạo được Iran phóng vào Israel đã giảm xuống còn khoảng 20 tên lửa/ngày trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, trả lời đài CNN, người dân thủ đô Tehran (Iran) cho biết đêm qua là đêm không kích dữ dội nhất kể từ khi xung đột bắt đầu.

Các khẩu đội phòng không Israel đánh chặn tên lửa đạn đạo đang bay tới từ Iran, trên bầu trời Tel Aviv (Israel) vào ngày 5-3. Ảnh: Chaim Goldberg/FLASH90

Iran nói đã chuẩn bị kỹ cho cuộc xung đột

Viết trên mạng xã hội X hôm 6-3, Ngoại trưởng Iran – ông Abbas Araghchi cho biết Iran đã chuẩn bị kỹ cho cuộc xung đột hiện tại với Mỹ và Israel.

“Lực lượng vũ trang Iran đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến này, đảm bảo rằng nó sẽ trở thành một vũng lầy cho bất cứ ai chọn theo đuổi nó. Chúng tôi đã đàm phán hai lần với chính quyền Mỹ hiện tại. Cả hai lần, chúng tôi đều bị tấn công giữa chừng các cuộc đàm phán. Họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những việc này” – ông Araghchi viết.

Trước đó, trả lời phỏng vấn của đài NBC News, ông Araghchi cũng cho biết Iran sẵn sàng cho việc quân Mỹ đổ bộ nước này. Ông bác bỏ khả năng đàm phán với Mỹ.

"Chúng tôi thậm chí không yêu cầu ngừng bắn lần trước. Trước đây, chính Israel đã yêu cầu ngừng bắn. Họ yêu cầu một lệnh ngừng bắn vô điều kiện sau 12 ngày chúng tôi kháng cự lại cuộc tấn công của họ" – ông nói, đề cập đến cuộc chiến 12 ngày giữa hai bên vào mùa hè năm 2025.

Vùng Vịnh có thể ngừng xuất khẩu dầu, giá dầu sắp tăng

Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times hôm 6-3, Bộ trưởng Năng lượng Qatar – ông Saad al-Kaabi dự đoán tất cả nhà sản xuất năng lượng vùng Vịnh sẽ ngừng xuất khẩu dầu trong vòng vài tuần nếu xung đột tiếp diễn. Điều này có thể đẩy giá dầu lên 150 USD/thùng.

“Chúng tôi dự đoán tất cả những ai chưa viện dẫn trường hợp bất khả kháng sẽ làm như vậy trong vài ngày tới nếu tình hình này tiếp diễn. Tất cả nhà xuất khẩu trong khu vực vùng Vịnh sẽ phải viện dẫn trường hợp bất khả kháng” – ông Kaabi nói.

Một tàu chở dầu đi qua khu vực miền nam Iran. Ảnh: AFP

Theo hãng tin Reuters, trường hợp bất khả kháng là những tình huống không thể lường trước được khiến một bên không thể thực hiện hợp đồng.

“Nếu cuộc chiến này tiếp diễn trong vài tuần nữa, tăng trưởng GDP trên toàn thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Giá năng lượng của mọi người sẽ tăng cao. Sẽ có tình trạng thiếu hụt một số sản phẩm và sẽ có phản ứng dây chuyền khiến các nhà máy không thể cung cấp đủ hàng” – ông Kaabi nói.

Ông Kaabi cho biết ngay cả khi xung đột kết thúc, Qatar cũng sẽ mất “vài tuần đến vài tháng” để trở lại chu kỳ giao hàng bình thường.

Azerbaijan rút các nhà ngoại giao khỏi Iran

Ngày 6-3, Ngoại trưởng Azerbaijan – ông Jeyhun Bayramov cho biết nước này đang rút các nhà ngoại giao khỏi Iran vì lý do an toàn. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Azerbaijan thông báo 4 UAV của Iran đã vượt qua biên giới và làm bị thương 4 người.

"Azerbaijan đang sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Iran. Quá trình này áp dụng cho cả đại sứ quán ở Tehran và lãnh sự quán ở Tabriz" – Ngoại trưởng Bayramov nói.

Ông cũng cho biết các biện pháp an ninh đang đặt ở mức cao nhất dưới sự kiểm soát của Tổng thống Ilham Aliyev và tất cả chỉ thị liên quan cũng đã được đưa ra.

Trước đó, Tổng thống Aliyev gọi các cuộc tấn công bằng UAV vào nước này là “hành động khủng bố” và “xấu xí, hèn nhát và vô liêm sỉ”.

“Những kẻ gây ra vụ việc phải bị trừng phạt ngay lập tức. Các quan chức Iran phải đưa ra lời giải thích cho phía Azerbaijan, phải đưa ra lời xin lỗi, và những kẻ gây ra hành động khủng bố này phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự” – ông Aliyev nói.

Trong khi đó, phía Iran phủ nhận việc UAV nước này tấn công Azerbaijan. Hãng thông tấn Mehr hôm 6-3 đưa tin rằng các mảnh vỡ từ các UAV trên cho thấy chúng được sản xuất tại Azerbaijan.