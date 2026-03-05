VIDEO: Iran phóng tên lửa mang đầu đạn nặng 1,5 tấn về phía Israel 05/03/2026 18:50

(PLO)- Video ghi cảnh Iran phóng tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 – có tầm bắn 2.000 km và có thể mang đầu đạn nổ nặng 1 tấn rưỡi – về phía Israel vào rạng sáng 5-3.

Hãng thông tấn Merh đăng tải video Iran phóng tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 về phía Israel hôm 5-3. Rạng sáng cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 vào “trung tâm Tel Aviv, sân bay Ben Gurion” và căn cứ không quân tại sân bay này.

Theo Press TV, Khorramshahr-4 có tầm bắn 2.000 km và có thể mang đầu đạn nổ nặng 1 tấn rưỡi.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, tất cả tên lửa đạn đạo của Iran phóng vào Israel đêm qua đều bị hệ thống phòng không đánh chặn. Một tên lửa phóng vào buổi sáng đã rơi trúng khu vực trống trải ở một thị trấn miền trung Israel.