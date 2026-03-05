Nóng: Giá xăng dầu tăng mạnh, dầu hoả lên gần 27.000 đồng/lít 05/03/2026 14:44

(PLO)- Từ 15 giờ ngày 5-3, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Theo đó, giá mỗi lít xăng tăng trên dưới 2.000 đồng/lít, còn dầu hoả tăng đến hơn 7.000 đồng/lít.

Chiều 5-3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính phát đi thông tin điều hành giá xăng dầu. Theo đó, kỳ điều hành lần này được nhiều người dân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Bởi nhiều dự báo cho thấy giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh tăng mạnh. Điều này xuất phát từ cuộc xung đột ở Trung Đông đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh từ cuối tuần qua đến nay.

Cụ thể, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh như sau:

Giá xăng E5 lên 21.449 đồng/lít, tăng 1.926 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá xăng A95 lên mức 22.340 đồng/lít, tăng 2.189 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá mặt hàng dầu cũng tăng rất mạnh. Giá dầu diesel lên 23.037 đồng/lít, tăng 3.758 đồng/lít. Dầu hỏa 26.601 đồng/lít, tăng 7.132 đồng/lít. Dầu mazut 17.496 đồng/kg, tăng 1.807 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Thời gian áp dụng từ 15 giờ ngày 5-3. Kỳ này nhà điều hành không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu như mọi lần.

Giá xăng dầu trong nước chịu tác động từ cuộc xung đột ở Trung Đông. Ảnh: AH

Theo Bộ Công Thương, thời gian gần đây, tình hình chính trị, an ninh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông, đã tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung và giá cả xăng dầu.

Trước bối cảnh này, nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã đề nghị Sở Công Thương các địa phương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường theo dõi, nắm bắt sát diễn biến cung cầu, giá bán xăng dầu trên địa bàn quản lý.

Qua đó, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý, gián đoạn nguồn cung hoặc ngừng bán hàng không có lý do chính đáng để có biện pháp xử lý phù hợp.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra với tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường. Đồng thời, làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường các cấp, công chức phụ trách địa bàn nếu không kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn.