400 bộ áo dài của 37 nhà thiết kế sẽ trình diễn tại Lễ hội Áo dài TP.HCM 03/03/2026 11:07

(PLO)- Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026 với chủ đề “Sợi tơ vàng son – Dệt nên khát vọng” diễn ra xuyên suốt trong tháng 3 với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch tiêu biểu.

Sáng 3-3, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức họp báo công bố Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 1-3 đến hết ngày 31-3, trong đó cao điểm từ ngày 6 đến 8-3.

Qua 11 lần tổ chức, lễ hội không ngừng mở rộng quy mô. Năm nay, sự kiện quy tụ 37 nhà thiết kế từ ba miền, giới thiệu gần 400 bộ áo dài. Chương trình có sự tham gia của 600 diễn viên, người mẫu cùng 37 đại sứ thuộc nhiều lĩnh vực.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết hình ảnh TP.HCM trên bản đồ du lịch thế giới không ngừng được nâng tầm, là điểm đến năng động và giàu bản sắc. Lễ hội Áo dài khẳng định vai trò như một điểm chạm văn hóa đặc sắc, nơi giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM. Ảnh: THU TRINH.

Theo ông Hòa, chủ đề năm nay không chỉ gợi nhắc chiều sâu lịch sử mà còn thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Áo dài không chỉ là trang phục mà là bản sắc, là niềm tự hào của một Việt Nam hiện đại, tự tin và hội nhập.

Sở Du lịch TP.HCM kỳ vọng lễ hội góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu đối với các giá trị truyền thống trong mỗi người dân.

Lễ hội lần thứ 12 triển khai 17 hoạt động chính. Sau đêm khai mạc với hình tượng “Kén tơ hóa bướm”, chương trình nghệ thuật tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ lan tỏa xu hướng ứng dụng áo dài trong đời sống.

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 quy tụ 37 nhà thiết kế từ ba miền, giới thiệu gần 400 bộ áo dài. Ảnh: THU TRINH.

Những mẫu thiết kế áo dài được trình diễn ngay tại không gian họp báo. Ảnh: THU TRINH.

Điểm nhấn của lễ hội là ngày 8-3 với chuỗi hoạt động quy mô lớn. Bên cạnh đồng diễn áo dài, chung kết cuộc thi “Duyên dáng Áo dài TP.HCM” sẽ có sự góp mặt của đại diện 168 phường, xã và đặc khu Côn Đảo.

Cùng ngày, chương trình đồng diễn dân vũ diễn ra từ 8 giờ tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), khu vực Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) và Trung tâm Hành chính Becamex (phường Bình Dương). Hoạt động diễu hành áo dài cũng tổ chức từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngoài ra, lễ hội còn nhiều hoạt động tương tác như cuộc thi vẽ áo dài thiếu nhi, thi ảnh đẹp online... Các sự kiện này nhằm khuyến khích cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, tham gia gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống.