TP.HCM đón gần 1.000 khách du lịch MICE từ Indonesia sau Nghị quyết 62/2025 06/05/2026 15:29

(PLO)- Gần 1.000 khách MICE từ Indonesia đã chọn TP.HCM làm điểm đến khen thưởng, đánh dấu bước tiến mới của ngành du lịch trong việc hiện thực hóa các chính sách ưu đãi từ Nghị quyết 62/2025.

Sáng 6-5, TP.HCM tiếp tục đón đoàn khách MICE đến từ Indonesia, đánh dấu bước khởi động triển khai Nghị quyết 62/2025 với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho dòng khách này. Tính chung từ ngày 1 đến 9-5, TP dự kiến đón gần 1.000 lượt khách quốc tế theo hình thức MICE.

Đoàn lần này gồm các đại lý xuất sắc của Allianz Indonesia tham gia chương trình du lịch khen thưởng. Trong hành trình tại TP.HCM, du khách đã tham quan Trụ sở UBND TP.HCM, chụp ảnh tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và trải nghiệm không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Các thành viên đoàn Allianz Indonesia tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Trụ sở UBND TP.HCM.

Trong 4 ngày 3 đêm lưu trú, đoàn trải nghiệm các điểm đến tiêu biểu như Dinh Độc Lập, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Đoàn cũng tham quan, mua sắm tại chợ Bến Thành và Saigon Square, sau đó di chuyển về Mỹ Tho trải nghiệm văn hóa sông nước.

Theo ông Trần Xuân Hùng, Tổng giám đốc Công ty Viking, đây là một trong những đoàn khách đầu tiên được đón theo Nghị quyết 62/2025.

Trước đó, đối tác Indonesia là Công ty Wanderlust từng dự kiến đưa khoảng 1.000 khách sang Bangkok (Thái Lan). Tuy nhiên, sau khi tham dự Hội chợ ITE TP.HCM và tìm hiểu chính sách ưu đãi, doanh nghiệp đã quyết định chọn Việt Nam.

Đến tháng 10-2025, đại diện Allianz trực tiếp khảo sát TP.HCM trước khi lựa chọn nơi đây tổ chức chương trình MICE quy mô lớn. Đoàn đến TP.HCM từ ngày 1-5 và được Trung tâm Xúc tiến Du lịch đón tiếp, tặng hoa ngay tại sân bay.

Du khách Indonesia hào hứng trải nghiệm không gian văn hóa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chị Renny Mirna Jostei, người phụ trách chương trình, cho biết đã nhiều lần đến TP.HCM và luôn có ấn tượng tốt nên đề xuất quay lại.

"TP.HCM là thành phố sôi động, ẩm thực phong phú, giá cả hợp lý, đồ ăn rất hợp khẩu vị, các đại lý đều hào hứng khi đến đây" - chị chia sẻ.

Bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM, nhấn mạnh việc triển khai chính sách hỗ trợ MICE là bước đi kịp thời trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Trong định hướng dài hạn, TP.HCM tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng. Bên cạnh MICE, các dòng sản phẩm như du lịch golf, văn hóa – lịch sử, y tế cũng được đẩy mạnh.

Theo bà Tú, việc xây dựng các gói sản phẩm trọn gói kết hợp hội nghị và trải nghiệm là hướng đi chiến lược. Điều này nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.