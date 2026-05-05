AI thay đổi diện mạo ngành du lịch 05/05/2026 14:43

(PLO)- Trí tuệ nhân tạo đang định hình lại cách du khách lên kế hoạch hành trình và mở ra xu hướng đồng sáng tạo trải nghiệm giữa người dùng với doanh nghiệp.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi căn bản cách du khách tìm kiếm thông tin và lên kế hoạch hành trình.

Không chỉ rút ngắn thời gian, AI còn mở ra xu hướng “đồng sáng tạo” trải nghiệm, buộc doanh nghiệp du lịch phải nhanh chóng thích ứng để không bị tụt lại trong cuộc cạnh tranh số.

AI trở thành "lối tắt” ra quyết định trong du lịch

Anh Mai Văn Công (TP.HCM) chia sẻ chỉ với vài thao tác trên các nền tảng như Booking.com, Google Maps, Instagram hay ChatGPT đã có thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch nghỉ dưỡng hoàn chỉnh.

Trong vài giây, AI có thể đề xuất đầy đủ lịch trình, từ nơi lưu trú đến hoạt động trải nghiệm. Cách tiếp cận này đang dần thay thế phương thức tìm kiếm rời rạc trước đây. AI mang lại khả năng cá nhân hóa cao, cho phép người dùng đồng sáng tạo hành trình theo nhu cầu riêng.

Xu hướng này đã trở nên phổ biến. Theo báo cáo toàn cầu của Booking.com, AI hiện là công cụ quen thuộc với người Việt. Cụ thể, 99% người dùng sử dụng các công cụ tìm kiếm tích hợp AI, 95% từng tương tác với AI và gần như toàn bộ đều mong muốn ứng dụng công nghệ này cho chuyến đi.

Tại Việt Nam, AI đang nhanh chóng trở thành trợ lý du lịch quen thuộc của giới trẻ. Đối với ngành du lịch, AI giúp phân tích xu hướng thị trường, cá nhân hóa sản phẩm và tối ưu hoạt động xúc tiến quảng bá. Công nghệ này hỗ trợ quản trị doanh thu, dự báo dòng khách và từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh.

AI đang trở thành trợ lý du lịch của giới trẻ. Ảnh: Freepik.

Tuy nhiên, AI vẫn đối mặt với thách thức về độ chính xác và quyền riêng tư dữ liệu. Trong nhiều trường hợp, thông tin sai lệch từ AI có thể dẫn đến trải nghiệm không như kỳ vọng. Hệ quả thường tác động trực tiếp đến doanh nghiệp du lịch hoặc điểm đến thay vì chính nền tảng công nghệ.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt cho biết, AI mở ra cơ hội lớn nâng cao hiệu quả vận hành. Từ marketing đến quản lý dịch vụ, AI có thể tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị. Khi triển khai hiệu quả, năng suất lao động có thể tăng từ 3 đến 5 lần so với phương thức truyền thống.

Chuyển đổi số với nền tảng AI còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh. Công nghệ cho phép doanh nghiệp tối ưu hóa từng khâu vận hành, từ thiết kế lịch trình đến kiểm soát năng lượng, qua đó giảm phát thải và hạn chế lãng phí tài nguyên.

Ở cấp độ lưu trú, đại diện VietSolutions cho biết AI đang được ứng dụng rộng rãi tại các khách sạn cao cấp. Các quy trình tự động như check-in trực tuyến, nhận diện khuôn mặt hay điều khiển thiết bị qua điện thoại đang trở thành tiêu chuẩn mới, giúp tối ưu hóa nguồn nhân lực.

Doanh nghiệp du lịch thích ứng ra sao?

Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, AI mở ra nhiều khả năng mới như phân tích thị trường, cá nhân hóa sản phẩm và dự báo dòng khách.

"Quan trọng hơn, nếu được định hướng đúng, chuyển đổi số và AI không chỉ phục vụ tăng trưởng mà còn góp phần bảo vệ tài nguyên, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến theo hướng bền vững" - ông Bình nhấn mạnh.

Theo đó, du lịch Việt Nam cần chuyển mạnh sang hướng phát triển dựa trên công nghệ và quản trị thông minh. Chuyển đổi số không còn là lựa chọn khuyến khích mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với toàn ngành.

Du khách tìm hiểu tour tại ngày hội Du lịch TP.HCM. Ảnh: THU TRINH.

TS Alrence Halibas - Giảng viên cấp cao ngành Digital Marketing tại Đại học RMIT cho rằng AI ngày càng chi phối cách du khách ra quyết định. Để hiện diện hiệu quả, doanh nghiệp cần đảm bảo thông tin sản phẩm rõ ràng, chính xác và có tính khác biệt để AI có thể “hiểu đúng” giá trị cung cấp.

Đối với các đơn vị lữ hành, tính minh bạch của thông tin trở thành yếu tố then chốt. Những mô tả mâu thuẫn hoặc chính sách lỗi thời có thể khiến AI bóp méo thông tin, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của du khách. Ngoài ra, doanh nghiệp cần sẵn sàng đón nhận nhóm khách hàng đã được AI tư vấn trước với những kỳ vọng định hình sẵn.

Theo TS Justin Matthew Pang, Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Quản trị du lịch và khách sạn tại Đại học RMIT, doanh nghiệp cần thiết kế trải nghiệm ứng dụng AI theo hướng minh bạch. TS Justin Matthew Pang nhấn mạnh tương lai không phải là AI thay thế con người, mà là AI đồng hành cùng con người để nâng cao chất lượng dịch vụ.