AI tạo bước ngoặt lớn cho du lịch Việt Nam 18/11/2025 07:03

​(PLO)- Ngành du lịch xác định AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là đòn bẩy chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu quốc gia.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) trong hai năm trở lại đây đang tạo ra bước ngoặt lớn cho ngành du lịch Việt Nam.

Công nghệ này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành mà còn trực tiếp chạm đến trải nghiệm của du khách. Nhờ AI, du lịch Việt Nam trở nên gần hơn, dễ tiếp cận hơn với cả khách trong nước lẫn quốc tế.

​Khách chọn tour thiết kế riêng tăng cao

​Khảo sát từ các doanh nghiệp lữ hành, lượng khách chọn tour thiết kế theo nhu cầu riêng đã tăng rõ rệt. Sự tăng trưởng này diễn ra sau khi họ tích hợp trợ lý AI vào website và ứng dụng.

​Hiện Việt Nam đang phát triển nhiều nền tảng công nghệ phục vụ du lịch. Các nền tảng này bao gồm hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia, phần mềm thống kê từ Trung ương đến cơ sở và ứng dụng “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel”. Ngoài ra còn có Thẻ Việt - thẻ du lịch thông minh, hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức, nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch...

​Đại diện Công ty BestPrice Travel cho biết, doanh nghiệp đã tiên phong triển khai giải pháp “AI Assistant for Tourism” trước sự thay đổi nhanh của thị trường. Công cụ này hoạt động như một hướng dẫn viên thông minh, nắm bắt hành vi và nhu cầu của từng khách hàng để cá nhân hóa hành trình.

Cụ thể, công cụ này giúp sàng lọc thông tin, rút ngắn thời gian tư vấn và gợi ý lịch trình hoàn chỉnh, so sánh giá vé máy bay theo thời gian thực, đề xuất khách sạn phù hợp và hỗ trợ đặt dịch vụ ngay trên nền tảng số.

Lượng khách chọn tour thiết kế theo nhu cầu riêng đã tăng rõ rệt nhờ tích hợp trợ lý AI. Ảnh: TT.

Ở góc độ doanh nghiệp lữ hành, bà Văng Thị Mỹ Nàng, Tổng Giám đốc Nhanh Travel, cho rằng chuyển đổi số “không cần làm nhiều, chỉ cần đúng người, đúng thời điểm, đúng giải pháp”.

Công ty vận hành hệ thống đại lý booking trực tuyến trên cả web và app. Hệ thống có cơ chế quản trị theo từng cấp bậc, từng dòng sản phẩm và thị trường. Nhờ đó, đại lý có thể thao tác booking nhanh, doanh nghiệp cũng dễ dàng kiểm soát báo cáo và tối ưu chi phí vận hành.

​Theo bà Nàng, ba lợi ích rõ rệt mà chuyển đổi số mang lại là: Tăng hiệu suất, giảm chi phí; ra quyết định nhanh, chính xác dựa trên dữ liệu; đồng thời tạo nền tảng vững chắc để mở rộng mô hình hoặc gọi vốn.

​Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), AI đang tái định hình ngành du lịch toàn cầu. Quá trình chuyển đổi này cũng kéo theo nhiều thách thức. Đó là sự minh bạch trong quản trị, khoảng cách số giữa các điểm đến và khả năng tiếp cận công nghệ của từng nhóm doanh nghiệp.

​Đòn bẩy xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh

​Bộ VH-TT&DL thời gian qua đã tạo dựng hành lang pháp lý quan trọng cho tiến trình chuyển đổi số ngành du lịch. Ngành cũng đã xây dựng và vận hành các nền tảng số dùng chung. Các nền tảng này có ba mục tiêu chính: Hỗ trợ công tác quản lý từ Trung ương đến địa phương, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

​Đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định việc ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ AI đang mở ra một kỷ nguyên mới cho du lịch Việt Nam. AI cũng là một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và hình ảnh du lịch Việt Nam hiệu quả hơn.

​Theo bà Phan Linh Chi, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, AI và đổi mới sáng tạo đang định hình lại ngành du lịch toàn cầu. Việt Nam xác định đây không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là đòn bẩy chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu quốc gia.

​Những năm qua, Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều chiến lược và đề án. Các chiến lược bao gồm Chiến lược chuyển đổi số quốc gia; đề án ứng dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0 trong phát triển du lịch thông minh; chương trình đẩy mạnh phát triển du lịch thông minh và hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia.

​Những chính sách này tạo điều kiện thúc đẩy ứng dụng AI, dữ liệu lớn và Internet vạn vật trong quản lý điểm đến, marketing du lịch và phục vụ khách. Việt Nam cũng ban hành các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào du lịch thông minh, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ lớn và các starup sáng tạo.

Ngành du lịch đã xây dựng và vận hành các nền tảng số dùng chung. Ảnh: AI.

Bà Phan Linh Chi cho biết thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường kết nối và đồng bộ dữ liệu du lịch. Đồng thời, triển khai các cơ chế, chính sách ưu đãi, thúc đẩy đổi mới công nghệ. Các hoạt động khác bao gồm khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực có khả năng sử dụng và quản lý AI. Việt Nam cũng sẽ ban hành hướng dẫn về sử dụng AI an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.

​Việt Nam khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ với UN Tourism và các quốc gia thành viên. Mục tiêu là nhằm xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, nhân văn, sáng tạo hơn. Điều này góp phần vào tương lai phát triển bền vững của ngành du lịch toàn cầu.