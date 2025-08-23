Những ai được miễn, giảm phí khi tham quan vịnh Nha Trang? 23/08/2025 14:06

(PLO)- Trong quy định mới nhiều cá nhân, tổ chức khi tham quan vịnh Nha Trang sẽ được miễn, giảm khi mua vé.

HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết về quy định mức thu phí và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang

Theo đó, phạm vi thu phí là vùng biển, đảo nằm trong ranh giới vịnh Nha Trang từ Mũi Kê Gà đến Mũi Cù Hin, ngoại trừ các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt theo phân vùng chức năng Khu bảo tồn Biển vịnh Nha Trang (toàn bộ khu vực phía Đông, Đông Nam Hòn Tre, từ Đầm Bấy trở ra Hòn Mun, Hòn Nọc, Hòn Cau, bao gồm các khu phục hồi và bảo tồn rừng trên các đảo và các vùng nước xung quanh đảo có giới hạn từ mép nước chân đảo (mức thủy triều thấp nhất) ra phía biển 300 m).

Tour tham quan vịnh Nha Trang từ lâu trở thành thương hiệu của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XH

Theo quy định mới, đối tượng thu phí là những du khách đi tham quan, du lịch di chuyển bằng phương tiện thủy nội địa trên những vùng biển, đảo nằm trong ranh giới vịnh Nha Trang (ngoài phân khu bảo vệ nghiêm ngặt).

Mức thu phí (chưa bao gồm bảo hiểm tai nạn) sẽ được tính theo tuyến tham quan. Cụ thể, tuyến một đảo Hòn Miễu (Trí Nguyên) mức thu 6.000 đồng; các tuyến hai đảo Hòn Tằm; ba đảo Hòn Tre (Vinpearl); bốn đảo Hòn Một có mức thu chung là 8.000 đồng; còn tuyến năm đảo Hòn Mun là 10.000 đồng. Nếu du khách chọn tổng hợp các tuyến sẽ có mức thu phí 40.000 đồng/lượt

Mức thu phí được thu căn cứ trên số lượt khách di chuyển từ bến thủy nội địa đến đảo tham quan, không thu theo số ngày lưu trú của du khách.

Quy định mới cũng miễn, giảm cho các đối tượng gồm: trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được cử đi công tác tại vịnh Nha Trang.

Cán bộ, công nhân viên, thuyền trưởng, thuyền viên, hướng dẫn viên làm việc tại các điểm du lịch trên các đảo trong vịnh Nha Trang; công dân cư trú tại tỉnh Khánh Hòa; người dân ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa được quy định trong Chương trình 135 của Chính phủ.

Người có công với cách mạng, cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ “tiền khởi nghĩa”; thân nhân liệt sĩ; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; các đối tượng được chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương, bệnh binh và người có công.

Người già cô đơn; người đang được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội; học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú; người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

Du khách được giảm 50% mức thu phí, gồm: trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi; sinh viên, học sinh của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học do trường tổ chức tham quan, học tập; hộ nghèo.

Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng từ hai chính sách giảm phí trở lên thì chỉ được giảm 50% mức thu phí.

Nghị quyết cũng quy định cơ quan thu phí được để lại 80% trên tổng số tiền phí thu được để phục vụ công tác quản lý của đơn vị, nộp 20% số tiền phí còn lại vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan thu phí là Ban Quản lý vịnh Nha Trang trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Đàm Hải Vân, Trưởng Ban Quản lý vịnh Nha Trang, việc có quy định cụ thể khi tham quan vịnh Nha Trang sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Đây là nguồn tài chính bền vững cho công tác bảo tồn biển, bảo vệ môi trường và quản lý.