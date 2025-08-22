KPI trở thành động lực cho cán bộ, công chức ở Khánh Hòa sau sáp nhập 22/08/2025 09:41

(PLO)- Việc áp dụng KPI ở Khánh Hòa đã và đang tạo động lực đối với cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Tỉnh Khánh Hòa hướng trọng số KPI (một phương pháp phân bổ mức độ quan trọng cho từng chỉ số KPI trong hệ thống đánh giá hiệu suất của một tổ chức) đến các chỉ số cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Áp dụng KPI, tỉnh Khánh Hòa đang hướng đến một nền hành chính công hiệu quả, minh bạch. Ảnh: XUÂN HOÁT

Thước đo năng lực cán bộ

Là đơn vị hành chính cấp xã có dân số đông nhất tỉnh Khánh Hòa, mỗi ngày UBND phường Nha Trang tiếp nhận cả ngàn hồ sơ, đầu việc ở nhiều lĩnh vực.

Đến nay, UBND phường Nha Trang gần như không còn tình trạng ùn ứ thủ tục, người dân xếp hàng dài trước Trung tâm Phục vụ hành chính công hay bộ phận một cửa như trước.

Theo một số cán bộ, việc thành thục các công việc, quen dần với phong cách làm việc theo KPI đã góp phần không nhỏ trong giải quyết các hồ sơ, đầu việc mỗi ngày.

Bà Huỳnh Thị Minh Thư, Chánh Văn phòng HĐND - UBND phường Nha Trang, cho biết mỗi ngày bà dành gần một tiếng đồng hồ để hoàn thành đánh giá công việc của các cán bộ trực thuộc văn phòng.

“Dù làm thêm giờ tôi vẫn rất vui vì mức độ hoàn thành công việc của các cán bộ cấp dưới trong ngày đều tốt. Điều đó chứng tỏ mỗi cán bộ đều có năng lực ở vị trí việc làm được bố trí. Cán bộ cấp dưới hoàn thành tốt công việc cũng giúp tôi hoàn thành KPI của bản thân là cấp quản lý”- bà Thư chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Thành, ngụ phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết gần đây việc đi làm hồ sơ thấy thuận tiện hơn, thái độ cán bộ cũng nhã nhặn. "Lúc chuẩn bị đi làm thủ tục cũng lo lắng sẽ phải chạy lên xuống nhiều lần, nhưng đến nơi được cán bộ ở Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn tận tình. Cần bổ sung thêm giấy tờ gì đều chỉ một lần nên đỡ mất thời gian rất nhiều. Nếu cán bộ giữ thái độ, cung cách làm việc như vậy người dân sẽ là đối tượng được lợi nhiều nhất" - ông Thành bày tỏ.

Theo bà Thư, đến nay, khi đã quen với KPI, bà cũng như nhiều cán bộ cảm nhận mọi thứ đều minh bạch, công bằng.

“Trước khi có KPI, việc đánh giá thành tích, năng lực của ai đó còn mang nặng cảm tính. Điều này vô hình trung đã sẽ khiến bộ phận không nhỏ cán bộ cảm thấy không công bằng, dẫn đến chán nản, tiêu cực. Còn hiện nay, tất cả đều hiển thị trên phần mềm bằng các con số, ai làm tốt, ai chưa đều nhìn thấy rõ ràng”- bà Thư chia sẻ.

Tuy nhiên, theo bà Thư, để KPI thật sự là thước đo năng lực, tạo động lực, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức phải khắc phục một số nhược điểm, như tùy chọn đầu mục công việc.

Từng là phó bí thư thường trực cấp huyện, nay giữ chức chủ tịch UBND phường Nha Trang, ông Trần Xuân Tây nhớ lại những ngày đầu KPI được áp dụng chính thức.

“Lúc tôi còn làm phó bí thư Huyện ủy Cam Lâm, KPI đã được áp dụng chính thức ở Khánh Hòa. Thời điểm đó, KPI đã tác động tinh thần anh em theo chiều hướng tiêu cực. Anh em chưa thích ứng kịp, đi làm cảm giác bị gò bó, bị giám sát, làm để đối phó, vì anh em cán bộ quen với việc thoải mái về giờ giấc”- ông Tây chia sẻ.

Tuy nhiên, nhờ sự quyết liệt của Bí thư Tỉnh ủy cùng cả hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa đã lan tỏa tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chuyển mô hình từ định tính sang định lượng. “Sự định lượng được thể hiện chính là những con số cụ thể mà KPI đã tạo ra”- ông Tây nói.

Cũng theo ông Tây, đến khi chính thức vận hành chính quyền hai cấp, khối lượng công việc tăng lên đòi hỏi chuyên môn cao hơn, mức độ tận tâm lớn hơn.

“Thời điểm này cán bộ đã có thể tự đánh giá được năng lực bản thân, bởi guồng máy lớn hơn đòi hỏi chuyên môn hóa cao hơn. Công việc được kiểm soát bằng KPI nên ai không đủ trình độ hoặc trách nhiệm không cao sẽ thể hiện ra ngay bằng các con số trên máy tính”- ông Tây nói.

Nhiều cán bộ cho rằng KPI sẽ giảm tình trạng đánh giá hiệu quả công việc mang nặng định tính, sang định lượng dựa trên mức độ hoàn thành của cá nhân đó. Ảnh: XUÂN HOÁT

Còn theo bà Cao Thị Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Trung Khánh Vĩnh, sau bỏ cấp huyện, khối lượng công việc cấp xã rất lớn. Trong khi đó, một số bộ phận là cán bộ cấp xã cũ chưa quen việc, có sự chênh lệch về trình độ nên cần có thời gian để họ thích nghi, học hỏi thêm.

“Họ có năng lực nhưng cấp xã mới đòi hỏi phải chuyên môn hóa cao hơn, trách nhiệm lớn hơn. Những người này hiện chưa theo kịp KPI, nên xã kiến nghị cấp thẩm quyền có phương án đào tạo, hỗ trợ cho những cán bộ này để đáp ứng công việc tốt hơn”- bà Thanh kiến nghị.

Khắc phục các bất cập, hoàn thiện KPI sau khi sáp nhập

Theo ông Nguyễn Khắc Hà, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, từ 1-7, tỉnh này áp dụng KPI cho tất cả các xã, phường của tỉnh Ninh Thuận cũ sau khi hai tỉnh hợp nhất.

Theo đó, toàn tỉnh Khánh Hòa mới thống nhất sử dụng bộ KPI để đánh giá kết quả, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, bộ KPI gồm có bốn nhóm danh mục đầu công việc, gồm nhóm danh mục công việc dành cho cán bộ quản lý (nhóm A); nhóm danh mục công việc theo vị trí việc làm chuyên môn dùng chung (nhóm B); nhóm công việc chuyên ngành (nhóm C) và nhóm công việc khác (nhóm D).

Trong đó, nhóm công việc A, B, D được ban chỉ đạo vị trí việc làm phê duyệt, thống nhất áp dụng trong toàn tỉnh. Riêng nhóm công việc C do thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm phê duyệt.

Ông Nguyễn Khắc Định,Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng KPI là bộ chỉ số đánh giá khách quan, minh bạch, đúng thực chất kết quả, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức thông qua việc đo lường trên ba khía cạnh, gồm chất lượng công việc, thời gian thực hiện công việc và mức độ phức tạp của công việc.

Ngoài bộ KPI để đánh giá, chấm điểm cá nhân, ngày 16-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa có quyết định số 72-QĐ/TU ban hành bộ KPI đo lường, đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Hà, kết quả điểm KPI là cơ sở để xác định biên chế cần thiết trong từng phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, làm cơ sở định biên đảm bảo khoa học, chính xác, phù hợp với thực tiễn để sử dụng biên chế tối ưu nhất.

Ngoài ra, KPI cũng là cơ sở quan trọng trong đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hàng năm. Cụ thể, như xếp lương, chi tiền thưởng trong lương cho từng cán bộ căn cứ vào vị trí công việc, kết quả, hiệu quả công việc trong kỳ; đào tạo, bồi dưỡng cập nhật lại kiến thức chưa đáp ứng yêu cầu (nếu còn vị trí công việc phù hợp); quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, tinh giản biên chế,…

“Việc áp dụng triển khai KPI sâu rộng, đồng bộ trong hệ thống chính trị chắc chắn sẽ góp phần xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp hơn, trách nhiệm, năng động. Từ đó, thu hút, giữ chân những người thực sự xứng đáng, phù hợp, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới”- ông Hà nói.

Tỉnh Khánh Hòa đang khắc phục, bổ sung dần để hoàn thiện bộ đánh giá KPI. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tuy nhiên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng nhìn nhận ngoài những kết quả đạt được, việc triển khai KPI thời gian qua còn một số vấn đề cần khắc phục. Chẳng hạn, hạ tầng cơ sở, các chức năng tác nghiệp trên phần mềm cần cải thiện để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dùng; việc tập huấn cần tổ chức thường xuyên, liên tục để kịp thời hỗ trợ xử lý các vướng mắc, bất cập.

“Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, tổ công tác KPI sẽ lắng nghe tất cả ý kiến đóng góp của sở, ban ngành để dần hoàn thiện KPI; đồng thời tập trung khắc phục hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu phát triển trong kỷ nguyên chuyển đổi số hiện nay”- ông Hà nói.