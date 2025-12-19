Bộ trưởng Lương Tam Quang: Ngành công an tập trung củng cố 'vành đai an ninh', 'hàng rào mềm' 19/12/2025 11:19

(PLO)- Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết trong năm 2025, Bộ Công an đã giảm 20-30% thời gian giải quyết và 30% lệ phí nhiều thủ tục hành chính để phục vụ người dân được tốt nhất.

Sáng 19-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị triển khai trực tiếp tại Hà Nội kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu của các tỉnh ủy, thành ủy và điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và thành tựu chuyển đổi số trong báo chí, trong khuôn khổ Hội nghị. Ảnh: NHÂN DÂN

Dân là gốc, là trung tâm trong mọi công tác công an

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết từ cuối năm 2024, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII đã có những bước tiến mới mang tính đột phá, bước ngoặt. Cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hướng về cơ sở, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt nhất, hiệu quả nhất.

Hàng loạt chủ trương chiến lược của Đảng, trong đó có Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, các nghị quyết chuyên đề về y tế, giáo dục đã khơi dậy khí thế quyết tâm, khát vọng cống hiến. Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của người dân được củng cố, tạo thế trận lòng dân vững chắc và nguồn sức mạnh giúp thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược.

Theo Bộ trưởng, bám sát các chủ trương của Đảng về công tác đối ngoại và dân vận, lực lượng Công an tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp với tinh thần “giữ cho bên trong vững chãi, bình yên để thu hút bạn bè quốc tế đến đầu tư, du lịch tại Việt Nam. Lợi ích của người dân Việt Nam đi đến đâu thì an ninh trật tự được bảo đảm đến đó”.

Cùng đó là tập trung củng cố "vành đai an ninh", "hàng rào mềm", xử lý các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự từ bên ngoài lãnh thổ gắn với nâng cao đời sống người dân vùng biên giới.

Đồng thời, khẳng định vai trò dẫn dắt, cam kết trách nhiệm của Việt Nam giải quyết các vấn đề toàn cầu qua việc tham mưu tổ chức thành công việc mở ký Công ước Hà Nội; tích cực truyền tải thông điệp cấp cao, triển khai các biện pháp nhiệm vụ thúc đẩy các đối tác ủng hộ quan điểm của Việt Nam về vấn đề biển Đông.

Lực lượng cũng luôn đấu tranh với các hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền nhằm chống phá Đảng và Nhà nước, quán triệt quan điểm dân là gốc, là trung tâm trong mọi công tác công an.

Trong công tác cải cách hành chính, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết riêng năm 2025, Bộ Công an tiếp tục giảm 20-30% thời gian giải quyết và 30% lệ phí nhiều thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân tốt nhất. Lực lượng cũng tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương triển khai thủ tục hành chính trong thời gian đầu vận hành mô hình địa phương hai cấp, không để ách tắc làm ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp…

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát huy vai trò của báo chí, cơ quan truyền thông

Đại tướng Lương Tam Quang cho hay thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu trong thực hiện các nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chủ trương chiến lược, đồng thời bám sát các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Lực lượng cũng sẽ sớm thực hiện kế hoạch hỗ trợ người yếu thế, trẻ em bị bỏ rơi, người có hoàn cảnh neo đơn, người phạm tội ra tù sau cai nghiện... nhằm giảm thiểu nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Cùng đó, tiếp tục đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đi vào chiều sâu.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng kiến nghị hai vấn đề quan trọng trong công tác của ngành thời gian tới. Cụ thể, có giải pháp cụ thể đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên giáo, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng và thành tựu phát triển đất nước.

“Công tác này hiện chưa tương xứng, chưa góp phần huy động cao nhất sức mạnh quốc tế cho quá trình phát triển đất nước, còn tạo ra “khoảng trống, điểm mờ” thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá” – Đại tướng Lương Tam Quang nói và đề nghị cần có giải pháp cụ thể, đột phá, lớp lang, có sự phân vai rõ ràng.

Ngoài ra, theo ông, cần tiếp tục có các giải pháp phát huy mạnh mẽ hơn vai trò cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng trong tuyên truyền, cổ vũ, khích lệ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện nghị quyết đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng.

Báo chí cần thường xuyên có các bài, các tuyến bài viết sắc bén nhằm phản bác thông tin xấu độc, bảo đảm thông tin báo chí chủ đạo dẫn dắt dòng chảy thông tin trên internet và mạng xã hội.

Thứ hai là thúc đẩy sự tham gia quyết định của cả hệ thống chính trị mà trước hết là của chính quyền cơ sở trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế. “Đây là giải pháp căn cơ then chốt để củng cố thế trận lòng dân, thực hiện công tác dân vận thực chất, hiệu quả” – ông nhấn mạnh.