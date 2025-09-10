Bộ trưởng Lương Tam Quang đề xuất 4 giải pháp phòng, chống tội phạm tại hội nghị Bộ trưởng ASEAN 10/09/2025 17:58

(PLO)- Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã đề xuất 4 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác khu vực trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, được các nước ghi nhận đánh giá cao.

Tiếp tục chương trình Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 19 và các Hội nghị liên quan (AMMTC 19) tại Melaka, Malaysia, ngày 10/9/2025, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tham dự phiên họp toàn thể Hội nghị nhằm thảo luận, đánh giá hợp tác khu vực và chia sẻ nỗ lực quốc gia trong đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ngài Tổng Thư ký ASEAN, Trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN và Timor Leste.

Các đại biểu tại phiên họp toàn thể sáng 10/09.

Tại phiên họp, các nước đã thống nhất ủng hộ sáng kiến của Việt Nam đề xuất thông qua “Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về nâng cao hiệu quả truy bắt tội phạm truy nã” tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47, dự kiến tổ chức tại Malaysia vào cuối tháng 10/2025.

Bên cạnh việc thông qua Kế hoạch hành động ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2026-2035, các nước cũng thông qua 05 văn kiện cấp cao khác, gồm: Tuyên bố ASEAN về chống tội phạm rửa tiền; Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về sử dụng thể thao để phòng ngừa bạo lực cực đoan; Tuyên bố Melaka về chống tội phạm xuyên quốc gia; Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về chống đưa người di cư trái phép tại Đông Nam Á và Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về chống tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến.

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tội phạm xuyên quốc gia tiếp tục là thách thức lớn đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trước tình hình trên, với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng các loại tội phạm xuyên quốc gia và sự hợp tác hiệu quả của các tổ chức quốc tế, cơ quan thực thi pháp luật các nước, nhất là các nước ASEAN, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia của Bộ Công an Việt Nam đã thu được nhiều kết quả quan trọng.

Nhân dịp này, Bộ Công an Việt Nam đã đề xuất 4 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác khu vực trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, được các nước ghi nhận đánh giá cao.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.

Theo đó, các nước cần tích cực hợp tác trao đổi thông tin, chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến các nước ASEAN; xây dựng cơ chế phối hợp điều tra chung, đấu tranh chuyên án chung để nâng cao hiệu quả đấu tranh.

Tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ trong phòng, chống tội phạm, nhất là trong giám định số, truy vết điện tử, phân tích dữ liệu; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), camera thông minh trong phát hiện, ngăn chặn và giám sát tội phạm theo thời gian thực.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Chí Trung tại cuộc gặp bên lề Hội nghị.

Sớm xây dựng dữ liệu chung trong ASEAN phục vụ hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù; các nước chung đường biên giới phối hợp xây dựng, nhân rộng mô hình đơn vị hành chính cơ sở giáp biên không ma tuý, tiến tới không tội phạm, xoá bỏ tận gốc nguyên nhân, điều kiện tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hàn Quốc Lee Jin-soo tại cuộc gặp bên lề Hội nghị.

Bên lề Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hàn Quốc Lee Jin-soo và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Chí Trung để trao đổi hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trong thời gian tới.