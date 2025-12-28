Bắt giữ kẻ giật vé số của người già ở Quảng Ngãi 28/12/2025 20:27

(PLO)- Vờ hỏi mua vé số, tranh thủ lúc ông T mất cảnh giác, kẻ cướp đã giật cọc vé số rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngày 28-12, Công an phường Kon Tum cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh 113 và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng bắt giữ kẻ cướp giật vé số của người già.

Video ghi cảnh nạn nhân đuổi theo kẻ gian đòi lại xấp vé số bị giật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 19 phút cùng ngày, tại khu vực đường Phan Đình Phùng (gần cửa hàng Điện Máy Xanh), ĐVC (trú phường Đăk Bla) tiếp cận ông NBT (66 tuổi, trú đường Hùng Vương, phường Kon Tum) với lý do hỏi mua vé số.

Hình ảnh nghi phạm vụ cướp giật.

Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, ĐVC bất ngờ cướp giật một xấp vé số gồm 30 tờ rồi nhanh chóng lên xe bỏ trốn. Vụ việc sau đó được người dân trích xuất camera an ninh, đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Kon Tum đã khẩn trương xác minh, khoanh vùng hiện trường. Lực lượng chức năng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trích xuất hệ thống camera an ninh dọc tuyến đường Phan Đình Phùng – Bà Triệu để thu thập hình ảnh, phương tiện và hướng di chuyển của đối tượng.

Kẻ gian bị bắt giữ sau 5 giờ gây án.

Từ các dữ liệu thu thập được, lực lượng công an nhanh chóng xác định được nhân thân và nơi cư trú của ĐVC.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ ĐVC tại khu vực Nam Đăk Bla, thu giữ tang vật là xấp vé số cướp giật chưa kịp tiêu thụ.

Làm việc với cơ quan điều tra, ĐVC đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.