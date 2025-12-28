Bắn người trước cổng Trung tâm y tế xã ở Quảng Ngãi 28/12/2025 15:09

(PLO)- Thấy nạn nhân đi vào Trung tâm Y tế xã Rờ Kơi, A Thin giơ súng ngắm bắn khiến nạn nhân bị thương.

Ngày 28-12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối với A Thin (31 tuổi, trú xã Rờ Kơi, Quảng Ngãi) về hành vi giết người.

Ngày 25-12, anh NTH (35 tuổi, trú xã Sa Thầy, Quảng Ngãi) bị một người lạ mặt dùng súng bắn tại cổng Trung tâm Y tế xã Rờ Kơi.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Rờ Kơi nhanh chóng điều tra, làm rõ.

A Thin thừa nhận dùng súng bắn anh H tại trước cổng Trung tâm Y tế xã Rờ Kơi.

Qua truy vết, khoanh vùng, Công an đã xác định A Thin là nghi phạm nên mời về trụ sở làm việc. Ban đầu, A Thin quanh co nhưng trước các tài liệu, chứng cứ khác, người này đã phải khai nhận hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 11 giờ ngày 25-12, A Thin cầm theo một khẩu súng hơi (loại súng nén khí bắn đạn chì), trong súng có một viên đạn chì rời khỏi nhà.

Sau đó, A Thin đi xe máy đến dừng ở ngã ba đường tỉnh lộ 675 gần Trung tâm Y tế xã Rờ Kơi đứng chờ.

Khi thấy anh H vừa vào trong cổng của Trung tâm Y tế, A Thin đã bắn một phát súng vào anh này. Sau khi nổ súng, A Thin chạy xe máy vào nghĩa trang thôn Đăk Đe, xã Rờ Kơi để lẩn trốn.

Ngày 26-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với A Thin về hành vi giết người để tiếp tục điều tra.