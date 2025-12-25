Quảng Ngãi thưởng Tết cao nhất hơn 205 triệu đồng 25/12/2025 10:39

(PLO)- Mức thưởng Tết tại Quảng Ngãi năm 2026 chênh lệch lớn, có doanh nghiệp chi hơn 205 triệu đồng/người.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi gửi Bộ Nội vụ, tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn năm 2025 cơ bản ổn định, không xảy ra đình công, ngừng việc tập thể.

Đáng chú ý, mức thưởng Tết năm 2026 ghi nhận sự chênh lệch rất lớn giữa các doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất lên tới 205,1 triệu đồng/người, thuộc Công ty TNHH Điện tử Foster (Quảng Ngãi).

Ở nhóm doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 84,5 triệu đồng/người, thuộc Công ty TNHH 883-ZN-838.

Đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất đạt 56 triệu đồng/người, thuộc Công ty CP bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn.

Riêng doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng cao nhất 41 triệu đồng/người tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi.

Báo cáo cũng cho thấy, mức thưởng Tết thấp nhất từ 500.000 đến 1 triệu đồng/người.