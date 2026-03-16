Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng xác minh tài sản của 90 cán bộ 16/03/2026 08:32

(PLO)- Trong số 90 người được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng chọn xác minh tài sản có 82 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2026.

Theo đó, việc xác minh tài sản, thu nhập nhằm đánh giá, kết luận về tính chính xác, trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. Thông qua công tác xác minh tài sản, thu nhập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, công chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng họp phiên thứ 3.

Xác minh tài sản, thu nhập nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Theo danh sách tông hợp số lượng đảng viên của kế hoạch, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lựa chọn người để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập bằng hình thức bốc thăm chọn ngẫu nhiên.

Cụ thể mời đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh dự và chứng kiến việc lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh.

Việc lựa chọn người xác minh tài sản, thu nhập được lập thành biên bản, đồng thời lập danh sách người được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập tại mỗi đơn vị để thông báo phối hợp, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc xác minh tài sản, thu nhập. Thời gian thực hiện: tháng 3-2026.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành lập ba tổ xác minh tài sản thu nhập. Tổ xác minh tài sản, thu nhập có trách nhiệm nghiên cứu, kiểm tra, rà soát các bản kê khai tài sản, thu nhập của người xác minh trong danh sách đã được lựa chọn.

Làm việc với người được xác minh tài sản, thu nhập để yêu cầu giải trình, làm rõ về tài sản, thu nhập. Thực hiện các nội dung khác (nếu cần thiết).

Xử lý (hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xử lý) hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Được biết có 90 người thuộc 20 sở, ngành, 33 xã, phường được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập năm 2026; trong đó có 82 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.