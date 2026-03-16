TP.HCM: 'Mắt thần' camera ghi nhận hơn 84.500 vi phạm giao thông 16/03/2026 17:13

Ngày 16-3, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua hệ thống gần 2.000 camera giám sát giao thông, đơn vị đã phát hiện hơn 84.500 trường hợp vi phạm trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM.

Cán bộ CSGT giám sát camera từ xa các vi phạm. Ảnh: PC08

Hiện Phòng CSGT đang quản lý, kết nối và khai thác mạng lưới gần 2.000 camera giám sát. Hệ thống không chỉ phủ khắp khu vực trung tâm TP.HCM mà còn lắp đặt trên các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 1, đoạn từ giáp Đồng Nai đến giáp Tây Ninh.

Ngoài ra, nhiều tuyến kết nối với các địa phương lân cận như Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương cũng duy trì hệ thống camera hoạt động liên tục để hỗ trợ giám sát giao thông.

Cán bộ CSGT ghi hình trực tiếp bằng thiết bị chuyên dụng. Ảnh: PC08

Các hành vi vi phạm phổ biến gồm chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, dừng đỗ xe sai quy định. Nhiều trường hợp đi vào đường cấm, chạy ngược chiều, leo vỉa hè hoặc đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông cũng bị ghi nhận đầy đủ để xử lý.

Theo PC08, việc “phạt nguội” nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường giao thông văn minh và an toàn. Khi người dân tự giác tuân thủ quy định, nguy cơ tai nạn và ùn tắc giao thông sẽ giảm đáng kể.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm quy định khi lưu thông. Hệ thống camera giám sát hoạt động liên tục và có thể ghi nhận mọi hành vi sai phạm.

Khi phát hiện vi phạm, tai nạn hoặc ùn ứ giao thông, người dân có thể phản ánh đến Phòng CSGT TP.HCM qua số điện thoại trực ban 0693 187.521, đường dây nóng 0326 08 08 08, email csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn hoặc trang Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh”.