Công an TP.HCM xử lý nhiều trường hợp đăng thông tin sai sự thật về CSGT trên mạng xã hội 16/03/2026 16:51

(PLO)- Công an TP.HCM đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động của lực lượng CSGT trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng thi hành công vụ và tác động tiêu cực đến dư luận.

Ngày 16-3, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết lực lượng chức năng đã tăng cường rà soát trên không gian mạng và phát hiện nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động của CSGT, gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng thi hành công vụ và tác động tiêu cực đến dư luận.

CSGT làm việc với ông DTQ. Ảnh: PC08

Theo Phòng CSGT, ngày 18-1, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác thuộc Đội CSGT An Lạc phát hiện anh DTQ (33 tuổi) điều khiển mô tô vi phạm lỗi không có gương chiếu hậu bên trái và không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo đúng quy định. Tại thời điểm làm việc, người vi phạm đã ký xác nhận và không có ý kiến khiếu nại.

Tuy nhiên, sau đó anh Q sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật, cho rằng bị “cướp mất xe”, hàm ý lực lượng chức năng có hành vi tiêu cực.

Qua làm việc với công an, anh Q thừa nhận nội dung đăng tải là không đúng sự thật mà xuất phát từ bức xúc cá nhân. Đồng thời xác nhận cán bộ CSGT đã thực hiện đúng quy trình, không có sai phạm. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt anh Q về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật theo quy định tại Nghị định 15/2020.

Cán bộ CSGT làm việc với ông LVH. Ảnh: PC08

Tương tự, qua theo dõi trên mạng xã hội TikTok, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản “LH” đăng tải video ghi hình CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Mỹ Phước – Tân Vạn giao với đường ĐT743, kèm nội dung suy diễn như “đem cây ATM theo đặt ở ngã tư…”, làm sai lệch bản chất hoạt động tuần tra kiểm soát.

Qua xác minh, chủ tài khoản là ông LVH (41 tuổi, ngụ Vĩnh Long). Ông H thừa nhận đã tự quay, biên tập và chèn nội dung do bức xúc cá nhân, không có căn cứ thực tế và đã chủ động gỡ bỏ video vi phạm.

Trước đó, vào các ngày 9-11 và 11-11-2025, trên TikTok xuất hiện nhiều video do tài khoản @anhgrabvlog đăng tải, ghi lại quá trình làm nhiệm vụ của tổ tuần tra thuộc Đội CSGT Chợ Lớn.

CSGT làm việc với ông TQA. Ảnh: PC08

Qua xác minh, chủ tài khoản là ông TQA, người trực tiếp ghi hình và biên tập các video đăng tải. Tại cơ quan công an, ông A thừa nhận không kiểm soát được cảm xúc trong quá trình làm việc với lực lượng chức năng, đăng tải nội dung có sử dụng hình ảnh lực lượng CSGT khi chưa được sự đồng ý.

Đội CSGT Chợ Lớn đã lập biên bản xử phạt ông A về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác khi chưa được sự đồng ý theo quy định tại Nghị định 15/2020.

Theo Phòng CSGT, các vụ việc trên cho thấy một bộ phận người dân dùng mạng xã hội còn thiếu ý thức khi đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí cắt ghép, suy diễn, gán ghép động cơ tiêu cực đối với lực lượng thi hành công vụ. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cơ quan nhà nước mà còn gây tác động xấu đến nhận thức xã hội và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Thời gian tới, Phòng PC08 sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng theo quy định.