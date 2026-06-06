Nhánh cây lớn bất ngờ gãy đè người đi xe máy ở Phan Rang 06/06/2026 12:50

(PLO)- Nhánh cây lớn bất ngờ gãy rơi xuống đường phố ở Phan Rang đè trúng một người đang điều khiển xe máy, làm người này bị thương.

Trưa 6-6, lãnh đạo UBND phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang khẩn trương xử lý nhánh cây lớn gãy, rơi xuống đường 21-8 khiến một người bị thương.

Nhánh cây lớn gãy, rơi xuống đường làm đứt dây điện gây cháy. Ảnh: CTV

Theo đó, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, nhánh cây lớn trước khách sạn Ninh Thuận trên đường 21-8 bất ngờ gãy, rơi xuống đường.

Thời điểm này, một người đàn ông điều khiển xe máy đi ngang bị nhánh cây đè trúng, bị thương. Chiếc xe máy kẹt dưới nhánh cây lớn. Nhánh cây rơi cũng làm đứt đường dây điện, gây phát lửa cháy khiến người dân sợ hãi.

Chiếc xe máy bị nhánh cây lớn đè trúng. Ảnh: CTV

Ngay sau khi xảy ra sự cố, người dân cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Điện lực Phan Rang - Tháp Chàm cũng đã cắt điện để đảm bảo an toàn và xử lý sự cố.

Người bị nạn đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu, hiện các đơn vị đang xử lý sự cố, giải phóng nhánh cây bị gãy, lãnh đạo UBND phường Phan Rang nói.