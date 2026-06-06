Tài xế chở cọc bê tông trên nóc xe bị phạt gần 12 triệu đồng 06/06/2026 12:41

(PLO)- Nam tài xế thừa nhận chở thuê hai cọc bê tông nặng khoảng 600 kg trên nóc xe tải mà không chằng buộc vì cho rằng quãng đường vận chuyển ngắn.

Ngày 6-6, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.V.N. (40 tuổi, quê Thanh Hóa) vì điều khiển xe tải chở cọc bê tông trên nóc thùng xe không bảo đảm an toàn.

Xe tải chở hai cọc bê tông dài hơn 5 m trên nóc thùng xe nhưng không được chằng buộc an toàn khi lưu thông trên đường Thới An 16. Ảnh cắt từ clip

Theo cơ quan chức năng, ông N. vi phạm nhiều lỗi gồm: chở hàng trên nóc thùng xe; chở hàng vượt quá giới hạn cho phép ở phía trước, phía sau thùng xe; vận chuyển hàng hóa thuộc diện phải chằng buộc nhưng không thực hiện việc chằng buộc theo quy định.

Với các lỗi trên, tài xế bị xử phạt tổng cộng 11,8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Ngoài ra, chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử phạt 20 triệu đồng do giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện các hành vi vi phạm.

Trước đó, thông qua công tác theo dõi thông tin trên không gian mạng, Đội CSGT An Sương phát hiện clip ghi lại cảnh một xe tải chở hai cọc bê tông dài trên nóc thùng xe lưu thông trên đường nhưng không được chằng buộc chắc chắn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cực kỳ nghiêm trọng.

Tài xế làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ ngày 1-6 trên đường Thới An 16. Thời điểm này, ông N. điều khiển xe tải biển số 54S-45... vận chuyển hai cọc bê tông nặng khoảng 600 kg, mỗi cọc dài hơn 5 m. Toàn bộ số cọc bê tông được đặt chông chênh trên nóc thùng xe nhưng không được chằng buộc bảo đảm an toàn.

Hai cọc bê tông nặng khoảng 600 kg, mỗi cọc dài hơn 5 m. Ảnh: CA

Làm việc với cơ quan công an, tài xế thừa nhận nhận chở thuê số cọc bê tông trên vào một con hẻm gần khu vực. Do nghĩ quãng đường vận chuyển ngắn nên người này chủ quan, không thực hiện việc chằng buộc hàng hóa theo quy định.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển và chủ phương tiện vận tải cần tuân thủ nghiêm các quy định về xếp hàng, kích thước hàng hóa và chằng buộc hàng hóa khi tham gia giao thông. Việc chủ quan, dù chỉ trong quãng đường ngắn, vẫn có thể dẫn đến những sự cố giao thông nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người đi đường.