Tai nạn giao thông ở Lâm Đồng làm nhiều người thương vong 06/06/2026 11:16

(PLO)- Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng làm nhiều người thương vong.

Ngày 6-6, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo UBND xã Cư Jút xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm nhiều người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 40 cùng ngày, ô tô đầu kéo container đi trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Lâm Đồng - Đắk Lắk (chưa rõ người điều khiển).

Khi đến khu vực thôn 1, xã Cư Jút, ô tô đầu kéo đã va chạm với xe công nông đi theo hướng ngược lại. Thời điểm xảy ra va chạm trên xe công nông có nhiều người được cho là đang trên đường đi làm rẫy.

Cú tông mạnh khiến xe công nông bị hất văng vào lề đường, một số người bị hất ra ngoài, một người tử vong tại chỗ và mắc kẹt dưới phương tiện. Người dân địa phương đã huy động đến hiện trường hỗ trợ đưa các nạn nhân đến các cơ sở y tế gần đó cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.