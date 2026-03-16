Lần đầu Hải quân Việt Nam - Trung Quốc tổ chức bắn đạn thật chống cướp biển 16/03/2026 16:19

Ngày 16-3, tại cảng Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc diễn ra cuộc gặp xã giao giữa chỉ huy hai biên đội tàu của Hải quân Việt Nam và Trung Quốc.

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chuyến tham gia giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10; tuần tra liên hợp lần thứ 40, huấn luyện liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ với Hải quân Trung Quốc của biên đội tàu 015 - Trần Hưng Đạo, tàu 012 - Lý Thái Tổ và đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam.

Chỉ huy hai biên đội tàu hải quân gặp gỡ xã giao trên tàu 568 của hải quân Trung Quốc. Ảnh: HOÀNG DIỆU

Đại tá Hàn Phong, Phó tham mưu trưởng căn cứ Quảng Châu, Hải quân Quân giải phóng Trung Quốc, chào mừng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam, biên đội tàu 015, 012 đến thăm TP Phòng Thành Cảng và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Đại tá Đỗ Minh trao quà lưu niệm tặng Đại tá Hàn Phong. Ảnh: HOÀNG DIỆU

Đại tá Đỗ Minh, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, trưởng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam cảm ơn lãnh đạo căn cứ Quảng Châu nói riêng, Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc nói chung, đã dành cho đoàn sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo.

Đại tá Đỗ Minh tin tưởng với sự nỗ lực chung của hai bên, các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, tuần tra liên hợp lần thứ 40, huấn luyện liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ sẽ thành công tốt đẹp.

Đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam tham quan tàu 568 của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: HOÀNG DIỆU

Qua đó, góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy giữa hải quân hai nước nói riêng và quân đội hai nước nói chung. Từ đó củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Trung Quốc.

Chỉ huy hai biên đội cũng bày tỏ vui mừng khi thời gian qua, cơ chế tuần tra liên hợp đã góp phần duy trì an ninh, trật tự trên vùng biển vịnh Bắc Bộ. Qua đó, nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Trung Quốc ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Căn cứ Hải quân Quảng Châu tham quan tàu 015 - Trần Hưng Đạo. Ảnh: HOÀNG DIỆU

Theo chỉ huy đoàn, nhiệm vụ tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp lần này giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm mới.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước sẽ trực tiếp có mặt tại cảng Phòng Thành để nghe chỉ huy hai biên đội báo cáo về công tác chuẩn bị và xin chỉ thị rời cảng thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, các khoa mục huấn luyện cũng phong phú, đa dạng hơn. Đơn cử như việc lần đầu tiên hải quân hai nước tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ trong khoa mục chống cướp biển.

Lãnh đạo Căn cứ Hải quân Quảng Châu trên tàu 015-Trần Hưng Đạo. Ảnh: HOÀNG DIỆU

Cũng trong ngày, đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đã tham quan tàu 568 của Hải quân Trung Quốc. Lãnh đạo Căn cứ Quảng Châu và sĩ quan Hải quân Trung Quốc cũng đã tham quan tàu 015 - Trần Hưng Đạo thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân Việt Nam.