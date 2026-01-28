Tàu Hải quân Việt Nam tham gia diễn tập đa phương tại Ấn Độ 28/01/2026 10:44

(PLO)- Tàu 17, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân bắt đầu hải trình tham gia các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập hải quân đa phương Milan năm 2026.

Sáng 28-1, tại Quân cảng Lữ đoàn 171, Tàu 17, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân cùng đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam đã xuất phát, bắt đầu hải trình tham gia các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập hải quân đa phương Milan năm 2026, diễn ra tại Ấn Độ.

Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác trên Tàu 17, phát biểu. Ảnh: ANH THƠ

Theo kế hoạch, đoàn công tác và Tàu 17 sẽ chào xã giao chính quyền địa phương nơi tàu cập bến và căn cứ Lumut của Hải quân Malaysia. Sau đó, tổ chức tiệc chiêu đãi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nước bạn.

Tại Ấn Độ, Tàu 17 và đoàn công tác sẽ tham gia diễn tập hải quân đa phương Milan 2026.

Tàu 17 lên đường tham gia diễn tập đa phương Milan. Ảnh: ANH THƠ

Trong hành trình hơn 5.000 hải lý, cán bộ, chiến sĩ trên Tàu 17 sẽ kết hợp huấn luyện đi biển đường dài, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu, thao tác làm chủ vũ khí, trang bị, rèn luyện sức bền của cán bộ, thủy thủ.

Theo Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác trên Tàu 17, chuyến đi theo lời mời của Hải quân Malaysia và Hải quân Ấn Độ.

Hoạt động nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa quân đội, Hải quân Việt Nam và các nước. Ảnh: ANH THƠ

Hoạt động nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa quân đội và hải quân Việt Nam với quân đội và hải quân các nước.

Trong hải trình sắp tới, Tàu 17 sẽ vượt qua những điều kiện khắc nghiệt của biển cả để đến với bạn bè quốc tế. Mang theo thông điệp về tình hữu nghị, hoà bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.