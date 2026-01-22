Quân dân Đặc khu Trường Sa gửi trọn niềm tin vào Đại hội XIV 22/01/2026 14:54

(PLO)- Quân và dân ở Đặc khu Trường Sa mong muốn những quyết sách mới sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển vượt bậc, đưa đất nước tiến nhanh, bền vững, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Video: Quân, dân trên đảo Trường Sa chúc Đại hội hội XIV thành công tốt đẹp.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đang diễn ra tại Hà Nội, những chiến sĩ, người dân trên Đặc khu Trường Sa kỳ vọng vào những quyết sách đột phá để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Pháp Luật TP.HCM xin chuyển tải những gửi gắm của các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ vững chắc biển đảo của Tổ quốc.

Tin vào những quyết sách của Đảng

Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa chia sẻ, hòa chung không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thời gian qua, quân và dân Trường Sa tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động bằng băng rôn, khẩu hiệu và các hoạt động văn hóa. Điều này tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp từ đất liền tới đảo xa. Đây là những đóa hoa tươi tô thắm thêm cho Đại hội.

"Không khí tại Trường Sa lúc này đang rất hân hoan, phấn khởi và tự hào khi quân, dân trên đảo được chứng kiến sự kiện lịch sử trọng đại này. Thể hiện niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị công phu, khoa học, sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân, Đại hội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp", Trung tá Vũ Đức Quỳnh chia sẻ.

Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa khẳng định, quân và dân Đặc khu Trường Sa luôn đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mang tính đột phá chiến lược của Đảng. Những quyết sách đó sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển vượt bậc, đưa đất nước tiến nhanh và bền vững, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc, vị thế quốc gia không ngừng nâng cao.

Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng Đảo Trường Sa.

"Chúng tôi cũng kỳ vọng Đại hội lần này sẽ phát huy và nâng tầm những quan điểm, quyết sách đúng đắn về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo trong tình hình mới. Đặc biệt là có những chính sách quan tâm, đầu tư hơn nữa để tiếp tục xây dựng Đặc khu Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước. Quân và dân Đặc khu Trường Sa xin hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc", Trung tá Vũ Đức Quỳnh nói.

Học tập, rèn luyện, xây dựng Trường Sa vững mạnh

Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Thành (pháo thủ, quê xã Phước Tỉnh, TP.HCM), hiện đang công tác tại đảo Trường Sa cho biết anh đã gắn bó với đảo gần một năm. Tại đây, các chiến sĩ sống yêu thương như một gia đình, tình đồng chí luôn ấm áp, bền chặt.

Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Thành, pháo thủ, quê TP.HCM.

"Cũng như nhiều cán bộ, chiến sĩ ở đảo hôm nay, chúng tôi luôn theo dõi thông tin về Đại hội XIV của Đảng với niềm tin và kỳ vọng lớn. Là thế hệ trẻ, chúng tôi nguyện không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển của Tổ quốc", Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Thành khẳng định.

Chị Lê Thị Minh Diệu (quê Khánh Hòa, hiện sinh sống trên đảo Trường Sa) cho biết gia đình chị đã ra đảo được hơn hai năm. Dù cuộc sống nơi đảo xa còn khó khăn, nhưng gia đình chị luôn nhận được sự quan tâm, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần của chính quyền và các chiến sĩ. Nhờ đó, đời sống của bà con nhân dân ngày càng được nâng lên.

Chị Lê Thị Minh Diệu, người dân trên đảo Trường Sa.

"Chúng tôi xin hứa thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của đảo. Chúng tôi sẽ tích cực tham gia xây dựng Đặc khu Trường Sa ngày càng vững mạnh, tươi đẹp hơn, xứng đáng với niềm tin của đồng bào cả nước. Hy vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra nhiều quyết sách quan trọng để xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng", chị Diệu mong muốn.