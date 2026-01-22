Người dân vùng biển Khánh Hòa kỳ vọng Đại hội XIV đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới 22/01/2026 11:38

(PLO)- Người dân xứ biển Khánh Hòa kỳ vọng những quyết sách đột phá của Đại hội XIV sẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đang diễn ra tại Hà Nội, đảng viên, cán bộ hưu trí và doanh nghiệp ở Khánh Hòa kỳ vọng vào những quyết sách đột phá để đất nước "tăng trưởng ở mức hai con số" và bước vào "kỷ nguyên vươn mình". PLO chia sẻ những gửi gắm đầy tâm huyết của người dân Khánh Hòa trước sự kiện trọng đại này.

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đảng viên Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch (Trung tâm) tỉnh Khánh Hòa, cho hay Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh cả nước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, hướng tới mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HH

Theo ông Trương Văn Tiến, việc sắp xếp đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, vừa tinh gọn vừa sát với cơ sở, đặc biệt tăng cường năng lực cho chính quyền cấp xã.

"Đây là kỳ đại hội mang tính lịch sử, được tổ chức theo mô hình đổi mới, có ý nghĩa rất quan trọng. Nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân cùng hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng", ông Trương Văn Tiến nhấn mạnh.

Ông Trương Văn Tiến cho rằng Đại hội XIV còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc nâng cao công tác đối ngoại và chính trị, hướng tới mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số, mở ra kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Đồng thời, khẳng định vai trò vị thế và tầm vóc của Việt Nam trên chính trường quốc tế, tiếp tục củng cố nền tảng quốc phòng an ninh, đặc biệt là chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống nhân dân.

Với tinh thần hướng về Đại hội XIV, Giám đốc Trung tâm cho biết toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên đơn vị đã theo dõi bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các nội dung, diễn biến quan trọng của đại hội. Qua đó, đội ngũ cán bộ nhận thức rõ các định hướng, chủ trương lớn theo tinh thần nghị quyết của đại hội và bày tỏ sự ủng hộ các định hướng trong văn kiện đã lấy ý kiến trước đây.

Trong thời gian tới, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời, đơn vị tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ sau sắp xếp, góp phần huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Qua đó, đơn vị đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và kế hoạch phát triển hằng năm, hướng tới xây dựng tỉnh Khánh Hòa văn minh, giàu đẹp, hiền hòa.

“Nói ít - Làm nhiều - Làm đến cùng” là thước đo uy tín cán bộ

Đảng viên Đặng Kim Cương, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, chia sẻ bản thân càng thấm thía: Mọi thành tựu đạt được đều gắn liền với sự tận tụy, trách nhiệm và hiệu quả hành động của đội ngũ cán bộ.

Đảng viên Đặng Kim Cương, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: HH

Cán bộ hưu trí này cho hay rất tâm đắc báo cáo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội XIV, trong đó nhấn mạnh phương châm “Nói ít - Làm nhiều - Làm đến cùng”. Theo ông, đây là thước đo uy tín người cán bộ.

“Nói ít” là cán bộ phải coi mỗi nhiệm vụ được giao là trách nhiệm cá nhân trước tổ chức và nhân dân, từ đó hành động với tinh thần quyết liệt. “Làm nhiều” là hành động liên tục, không quản ngại khó khăn.

“Làm đến cùng” là phẩm chất thể hiện rõ nhất bản lĩnh và đạo đức công vụ. Làm đến cùng đòi hỏi sự kiên trì, dám chịu trách nhiệm và không bỏ cuộc. Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo giữ vai trò quan trọng bởi nhất cử nhất động của họ đều được dư luận nhìn vào.

Ông Đặng Kim Cương nhận định đất nước đang đứng trước những vận hội phát triển mới. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải tổ chức thực hiện sao cho các chủ trương, chính sách thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích rõ ràng cho nhân dân.

Nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng sự phát triển của đất nước không chỉ đo bằng con số thống kê, mà còn được định lượng bằng chất lượng cuộc sống, mức độ công bằng xã hội, kỷ cương pháp luật và niềm tin của nhân dân.

"Trong chặng đường phát triển mới, việc đánh giá cán bộ cần tiếp tục đổi mới theo hướng thực chất hơn, gắn với kết quả công việc cụ thể và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp", ông Đặng Kim Cương góp ý.

Hành lang pháp lý rõ ràng giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Nghị, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư MK Holdings, phấn khởi nói Đại hội XIV mang lại niềm tin lớn cho cộng đồng doanh nghiệp vào một môi trường đầu tư minh bạch, ổn định.

Ông Nguyễn Tiến Nghị, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư MK Holdings. Ảnh: HH

Ông Nguyễn Tiến Nghị cho biết đặc biệt ấn tượng với thông điệp: Phát triển nhanh nhưng phải bền vững, lấy dân làm gốc. Trong đó, việc xác định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị, nhà ở, nhất là nhà ở xã hội là một trong những nền tảng quan trọng cho tăng trưởng dài hạn.

Theo doanh nhân này, từ thực tiễn triển khai các dự án, ông mong muốn các chủ trương lớn của Đại hội XIV sớm được cụ thể hóa bằng chính sách đồng bộ, nhất quán, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng.

Từ đó, có hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn. Cùng với đó, ông kỳ vọng Nhà nước tiếp tục tạo cơ chế khuyến khích doanh nghiệp có năng lực tham gia sâu hơn vào các chương trình phát triển hạ tầng và an sinh xã hội.