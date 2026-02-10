Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường liên cấp Cẩm Thạch 10/02/2026 16:34

(PLO)- Dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tài trợ, được thực hiện theo hình thức “chìa khóa trao tay” nhằm hiện thực hóa mục tiêu chăm lo cho sự nghiệp giáo dục vùng khó khăn.

Sáng 10-2, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức lễ khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch tại xã Cẩm Thạch. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Việc xây dựng Trường liên cấp Cẩm Thạch là sự cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thể hiện sự quan tâm, quyết tâm cao của tỉnh Thanh Hóa trong chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”.

Dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch được triển khai theo hình thức “chìa khóa trao tay”, do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tài trợ và giao Binh đoàn 12 thi công. Công trình rộng hơn 11.000 m2, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, gồm các khối nhà học tập, chức năng, nhà ăn và khu bán trú, bảo đảm đầy đủ điều kiện dạy và học.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: ĐT

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng Trường liên cấp Cẩm Thạch là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cam kết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND xã Cẩm Thạch chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị, nhất là việc bàn giao mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục liên quan, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ ngay từ đầu và trong suốt quá trình triển khai dự án.

Trong quá trình thi công, các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm công trình đúng thiết kế, chất lượng, tiến độ và không ảnh hưởng đến hoạt động dạy, học.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: ĐT



Sau khi công trình hoàn thành, các đơn vị liên quan sẽ phối hợp chuẩn bị đầy đủ điều kiện để sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo môi trường học tập khang trang, an toàn.

"Điều này góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn", ông Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐT

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh lễ khởi công Trường liên cấp Cẩm Thạch là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục. Công trình thể hiện sự quan tâm, quyết tâm cao của tỉnh Thanh Hóa và sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân địa phương.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành việc xây dựng Trường liên cấp Cẩm Thạch trước ngày 31-8-2026. Công trình phải được hoàn thành đúng tiến độ để đến ngày 5-9-2026, học sinh được dự lễ khai giảng năm học mới trong ngôi trường mới khang trang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khởi công. Ảnh: ĐT

Việc triển khai dự án theo hình thức “chìa khóa trao tay” cần được thực hiện khẩn trương nhưng phải bảo đảm chặt chẽ các quy trình, quy định của pháp luật, phòng ngừa thất thoát, lãng phí. Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu xây dựng và đơn vị tư vấn giám sát phát huy tinh thần thi công khẩn trương, quyết liệt, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng đề nghị ưu tiên nguồn lực để tập trung hoàn thành 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS đã khởi công trong năm 2025 trước ngày 31-8-2026, đồng thời chuẩn bị mặt bằng để khởi công 10 trường còn lại theo kế hoạch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo và các cháu học sinh tại buổi lễ khởi công. Ảnh: ĐT

Thủ tướng mong muốn đội ngũ thầy, cô giáo tiếp tục giữ vững tâm huyết, gương mẫu trong giảng dạy và rèn luyện; đồng thời đề nghị các em học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện toàn diện, nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng đề nghị Thanh Hóa triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội. Tỉnh cần chủ động, không trông chờ, ỷ lại; bảo đảm an sinh xã hội để mọi người dân được đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ vui tươi, đầm ấm, đồng thời đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm 2026.

Thủ tướng tặng quà cho đại diện các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh Thanh Hóa nhận thức sâu sắc ý nghĩa những chỉ đạo của Thủ tướng đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Thanh Hóa sẽ tiếp thu đầy đủ và tổ chức triển khai nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Thanh Hóa đã tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động khó khăn; thăm, tặng quà gia đình ông Vũ Xuân Hoạt, thương binh 1/4 ở xã Cẩm Thạch.