Thủ tướng: Để người dân tiếp cận bình đẳng về giáo dục, phải có cơ sở vật chất 10/02/2026 15:01

(PLO)- Nhấn mạnh người dân muốn tiếp cận bình đẳng về giáo dục phải có cơ sở vật chất, Thủ tướng đề nghị tỉnh Thanh Hóa quan tâm để nhà trường thực sự là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức.

Sáng 10-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm, tặng quà Tết người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động trên địa bàn xã Cẩm Thạch (tỉnh Thanh Hóa) và dự lễ khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các em học sinh dự lễ khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch. Ảnh: VGP

Thủ tướng dự lễ khởi công trường liên cấp Cẩm Thạch

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị triển khai công trình Trường liên cấp Cẩm Thạch với tinh thần ''thần tốc", phấn đấu hoàn thành trước 31-8 để kịp khai giảng năm học mới. Cùng với đó, hoàn chỉnh thiết kế theo tiêu chuẩn 248 trường liên cấp các xã biên giới đất liền hiện đại, khang trang, sạch đẹp, đầy đủ công năng, trang thiết bị...

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu bàn giao sớm mặt bằng và triển khai nhanh, chất lượng với thủ tục nhanh nhất nhưng chặt chẽ, đúng quy định, phòng chống tiêu cực, lãng phí; huy động lực lượng Quân khu 4, lực lượng Công an, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tham gia các phần việc có thể làm được.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng cho biết, Bộ Chính trị đã có Kết luận về chủ trương xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Hiện cả nước đã khởi công 100 trường, trong đó tỉnh Thanh Hóa khởi công 6 trường và bàn giao mặt bằng, thi công đạt 15-20% khối lượng.

Do đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT khẩn trương chuẩn bị để tổ chức khởi công đồng loạt 148 trường còn lại trong năm 2026, bảo đảm đến năm 2027 hoàn thành toàn bộ.

Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị tỉnh Thanh Hóa ưu tiên nguồn lực tập trung xây dựng 6 trường liên cấp đã khởi công năm 2025 để hoàn thành trước ngày 31-8 và chuẩn bị để khởi công 10 trường còn lại; sớm hoàn thành công trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để công trình sớm được nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà 100 gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Cẩm Thạch và tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định người dân là trung tâm, là chủ thể. Vì vậy, theo Thủ tướng, phải có chế độ, chính sách đặc thù, đồng thời mọi cán bộ, đảng viên phải phát huy tinh thần hành động, trách nhiệm cao nhất để người dân tiếp cận bình đẳng về giáo dục, y tế.

Thủ tướng tặng 50 suất quà cho cán bộ, giáo viên, học sinh trường Tiểu học Cẩm Thạch. Ảnh: VGP

''Người dân, học sinh ở vùng sâu vùng xa muốn tiếp cận bình đẳng về giáo dục, y tế trước hết phải có cơ sở vật chất. Trong đó, nếu không có trường nội trú thì rất nhiều em học sinh không thể đến trường, vì xa, vì thiếu thốn… Đề nghị các đồng chí quan tâm để nhà trường thực sự là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng cho các em'', Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng tặng quà 100 công nhân, lao động trên địa bàn xã Cẩm Thạch và tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: VGP

Đồng thời, Thủ tướng lưu ý cần xây dựng hệ sinh thái giáo dục, tạo điều kiện cho người dân học tập suốt đời. Thủ tướng cũng mong bà con nỗ lực vượt khó khăn, tạo điều kiện, cơ hội cho con em mình đi học, nếu khó khăn phải báo cáo chính quyền cơ sở.

Cẩm Thạch là xã miền núi còn nhiều khó khăn, được thành lập mới từ ngày 1-7-2025 trên cơ sở hợp nhất 4 xã Cẩm Thành, Cẩm Liên, Cẩm Bình và Cẩm Thạch của huyện Cẩm Thủy cũ. Trên địa bàn xã có 12 cơ sở giáo dục với 5.676 học sinh, gồm 4 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở; điều kiện cơ sở vật chất giáo dục chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch do Bộ Quốc phòng tài trợ, với sự đồng hành của Binh đoàn 12, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và Ngân hàng Quân đội. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 11.000 m2, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 với các công trình đồng bộ, dự kiến hoàn thành trước năm học mới 2026.

Ưu tiên nguồn lực cho an sinh xã hội

Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng lưu ý thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, chuẩn bị tổ chức cho nhân dân đón Tết, vui xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo đúng tinh thần Chỉ thị của Ban Bí thư, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách.

Cấp ủy, chính quyền cấp xã rà soát tình hình nhân dân để hỗ trợ ngay nếu cần, không để ai không có Tết; đồng thời tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác ứng trực, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông...

Mặt khác, Thủ tướng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ưu tiên nguồn lực để bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, trong đó cần quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, văn hóa, y tế, giáo dục… Tiếp tục chủ động, tích cực xóa các nhà tạm, nhà dột nát phát sinh trên địa bàn, nếu cần hỗ trợ phải báo cáo, đề xuất Trung ương.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Nội vụ khẩn trương hướng dẫn các địa phương, đề xuất những đối tượng không thể xóa nghèo được là những đối tượng bảo trợ xã hội được Nhà nước chăm lo (người không còn khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần, người ốm đau, neo đơn không nơi nương tựa...), còn những người có sức lao động thì phải tạo điều kiện để họ lao động.