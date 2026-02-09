Công ty đường thu mua toàn bộ 40 ha mía bị cháy cho nông dân Khánh Hòa 09/02/2026 18:15

(PLO)- Lửa gặp thời tiết nắng nóng cùng gió mạnh đã lan nhanh trên ruộng mía 40 ha sắp thu hoạch của nông dân Khánh Hòa.

Ngày 9-2, lãnh đạo UBND xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết công ty mía đường đã hỗ trợ thu mua toàn bộ số mía bị cháy của nông dân trên địa bàn.

Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ chữa ruộng mía bị cháy.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát tại cánh đồng mía thuộc thôn Triệu Phong 1, xã Ninh Sơn. Thời tiết nắng nóng, gió mạnh cùng với cây mía vào vụ thu hoạch có lá và thân khô dễ bắt lửa khiến đám cháy lan nhanh.

Ngay sau khi nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp khó do địa hình và đường tiếp cận hạn chế.

Đến 16 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa được khống chế. Theo lãnh đạo UBND xã Ninh Sơn, lửa lan nhanh gây cháy một xe máy gắp mía và 40 ha mía, gây thiệt hại nặng cho bà con.

40 ha mía bị cháy đã được nhà máy thu mua

"Lửa làm cháy một xe máy gắp mía và 40 ha mía sắp thu hoạch. Nhà máy đường đã thu mua số mía bị cháy cho bà con nông dân", lãnh đạo UBND xã Ninh Sơn thông tin.

Công an xã Ninh Sơn khuyến cáo hiện thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài, cây mía vào vụ thu hoạch nên rất dễ bắt lửa. Nhiều vụ cháy rẫy mía đã xảy ra, gây thiệt hại lớn trong khi công tác chữa cháy gặp khó khăn do địa hình.

Để phòng ngừa, người dân tuyệt đối không đốt rác, đốt cỏ, hút thuốc hay sử dụng lửa gần rẫy mía. Khi phát hiện cháy, người dân cần báo ngay cho chính quyền hoặc lực lượng chức năng.