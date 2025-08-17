Cháy nhà ở Khánh Hòa khiến một phụ nữ tử vong 17/08/2025 13:11

(PLO)- Vụ cháy nhà xảy ra giữa trưa 17-8 ở xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa khiến một phụ nữ tử vong.

Ngày 17-8, lãnh đạo UBND xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ cháy nhà làm một phụ nữ tử vong.

Người dân hiếu kỳ đến theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: H.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, lửa bùng phát trong phòng ngủ nhà ông BCC thuộc thôn 5, xã Ninh Sơn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà chỉ có mình bà G (khoảng 47 tuổi) vợ ông C.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Khánh Hòa đã đến hiện trường khống chế và dập tắt đám cháy, không để cháy lan. Vụ hỏa hoạn làm bà G tử vong. Được biết, bà G bị bệnh, không tự đi lại được.

Tại hiện trường, ngọn lửa thiêu rụi nhiều đồ vật trong phòng ngủ của căn nhà.

Hiện, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.