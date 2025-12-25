Giá xăng tiếp tục giảm, còn hơn 18.000 đồng/lít 25/12/2025 14:51

Chiều 25-12, Liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Kỳ điều hành hôm nay, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được nhà điều hành giảm hàng loạt.

Giá xăng E5 chỉ còn 18.716 đồng/lít, giảm 523 đồng/lít, thấp hơn xăng A95 là 290 đồng/lít. Xăng A95 còn 19.006 đồng/lít, giảm 614 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Các mặt hàng dầu cũng giảm. Dầu diesel còn 17.257 đồng/lít, giảm 219 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu hỏa còn 17.709 đồng/lít, giảm 228 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Riêng dầu madút tăng lên 13.382 đồng/kg, tăng 222 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Kỳ điều hành hôm nay, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được nhà điều hành giảm hàng loạt. Ảnh: AH

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng trước thông tin về tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraina. Các yếu tố khác như căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela… cũng khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Bộ Công Thương cho biết, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ cùng ngày với các mặt hàng giảm giá, không sớm hơn 15 giờ cùng ngày với các mặt hàng tăng giá.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).