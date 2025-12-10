'Bán hàng online còn khó, có lúc phải lên... đỉnh núi để hứng sóng’ 10/12/2025 11:28

(PLO)- Nông dân Vương Thị Thương cho biết, việc bán hàng online hiện còn gặp khó khăn, nhất là đường truyền internet tại vùng sâu, vùng xa rất chập chờn. Có lúc người dân phải lên đỉnh núi để hứng sóng.

Sáng 10-12, tại Trụ sở Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025.

Muốn bán nông sản online, nhưng đường truyền chập chờn

Nông dân Vương Thị Thương, nông dân xuất sắc Việt Nam năm 2025 đến từ Lạng Sơn nêu vấn đề về việc bán nông sản online, một xu thế phổ biến, phù hợp với chủ trương chuyển đổi số, rất quan trọng đối với nông dân và hợp tác xã ở vùng cao.

Theo nông dân Vương Thị Thương, việc bán hàng online hiện còn gặp khó khăn do thiếu người viết kịch bản, làm nội dung, làm các video quảng bá sản phẩm. Đáng chú ý, đường truyền internet tại các vùng sâu, vùng xa rất chập chờn, gián đoạn, ảnh hưởng đến việc bán nông sản online của nhiều người dân.

“Thậm chí, có lúc tôi phải lên đỉnh núi hoặc tìm những nơi có sóng để hứng sóng”, chị nói.

Chị Vương Thị Thương, Nông dân xuất sắc Việt Nam năm 2025, người có sản phẩm hồng treo gió nổi tiếng. Ảnh: Phạm Hưng

Từ thực tế đó, nữ nông dân đến từ Lạng Sơn kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành có cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân, hợp tác xã được tham gia đào tạo, tập huấn về kỹ năng bán hàng online; ưu tiên đầu tư, nâng cấp hạ tầng internet tại các vùng sâu, vùng xa.

Đồng thời nghiên cứu xây dựng một vài cổng/sàn bán hàng online và hỗ trợ về phí bán hàng dành riêng cho nông dân, hợp tác xã để giảm sự phụ thuộc vào các sàn thương mại điện tử hiện nay.

Bán hàng trên mạng mà chập chờn thì làm sao bán nổi?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, cho biết trong năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai hai giải pháp quan trọng trong Nghị quyết 193, cho phép các nhà mạng được hỗ trợ thêm khi phủ sóng tại vùng sâu vùng xa, hỗ trợ phủ sóng thêm. Hiện nay các trạm phát sóng đang tiếp tục được xây dựng ở vùng sâu, vùng xa.

Cùng đó, Chính phủ đang tiếp nhận hai hồ sơ thí điểm Internet vệ tinh từ hai tập đoàn lớn. Sau khi cấp phép xong cũng góp phần kết nối vùng sâu tốt hơn.

Bổ sung thêm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, cho biết thời gian qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với các địa phương cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, mở 100 lớp đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, doanh nghiệp, sinh viên khởi nghiệp với 10.000 học viên tham dự.

Các lớp đào tạo có chủ đề đa dạng, từ khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu cá nhân, kỹ năng livestream, ứng dụng AI, hỗ trợ kinh doanh trên nền tảng số, ứng dụng thương mại điện tử trong quản lý kinh doanh… Các khóa được tổ chức đơn giản, thực tế, cầm tay chỉ việc, nông dân dạy nông dân, đào tạo thực chiến tại thực địa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị đối thoại với nông dân sáng nay. Ảnh: Phạm Hưng

"Chính những người nông dân sẽ là chiến thần livestream, họ có thể chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm thực tế. Trên thực tế, có một số lãnh đạo từ địa phương, cơ sở, các cấp bộ ngành trực tiếp tham gia vào livestream, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử”, ông Tân nói.

Ông cũng cho biết Bộ Công Thương đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ nông dân. Như kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030 để đồng hành cùng các địa phương, bà con nông dân. Mục đích làm sao hỗ trợ tối đa, thiết thực nhất. Xây dựng các mô hình, nội dung đào tạo, liên kết hỗ trợ các nhà.

Sau khi nghe đại diện các Bộ, ngành trả lời câu hỏi của nông dân Vương Thị Thương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Về bán hàng online, tôi đã nhiều lần nói là phải có sóng, có điện. Bán hàng trên mạng mà chập chờn thì làm sao bán nổi”.

Thủ tướng cho hay đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông cung cấp đủ sóng, điện cho người dân, thúc đẩy Chính phủ số, xã hội số, công dân số. Vì mọi người đều biết dùng kỹ thuật số thì mới mua bán online được.