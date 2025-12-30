Công ty Cổ phần KATA nhận giải thưởng TOP 10 Nhà thầu xây dựng uy tín chất lượng Việt Nam 30/12/2025 09:41

(PLO)- Công ty Cổ phần KATA nhận được giải thưởng nhà thầu xây dựng uy tín tại lễ công bố Thương hiệu Xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 11.

Mới đây, Công ty Cổ phần KATA đã được vinh danh TOP 10 Nhà thầu xây dựng uy tín chất lượng Việt Nam tại lễ công bố Thương hiệu Xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 11, tổ chức tại TP.HCM.

Giải thưởng Thương hiệu Xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương là sự kiện thường niên do Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á tổ chức, nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp có thành tựu nổi bật trong xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế khu vực.

Nhà thầu xây dựng uy tín chất lượng

Trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng, Công ty Cổ phần KATA từng bước khẳng định vị thế là một trong những đơn vị uy tín trên thị trường.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, KATA được biết đến là tổng thầu xây dựng chuyên nghiệp, hoạt động ổn định trong các lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Công ty Cổ phần KATA đã được vinh danh TOP 10 Nhà thầu xây dựng uy tín chất lượng Việt Nam. Ảnh: KATA

Tọa lạc tại tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc TP.HCM – trung tâm công nghiệp lớn của khu vực phía Nam, KATA mở rộng hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước, bao gồm các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, châu Âu và Mỹ. Doanh nghiệp kiên định với slogan “Kiến xứng tầm – Xây tận tâm”, đồng thời định hướng phát triển dựa trên các giá trị cốt lõi “Uy tín – Sáng tạo – Hiệu quả – Chuyên nghiệp”.

Trải qua hơn một thập kỷ kiến tạo giá trị, Công ty Cổ phần KATA tập trung phát triển chuyên sâu trong các lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, cung cấp giải pháp toàn diện từ thiết kế đến thi công tổng thể, từ nhà xưởng quy mô lớn đến các công trình dân dụng hiện đại.

Song song đó, doanh nghiệp còn đảm nhiệm thi công hệ thống cơ điện và phòng cháy chữa cháy. Với năng lực kỹ thuật ổn định cùng đội ngũ giàu kinh nghiệm, KATA nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các chủ đầu tư khi triển khai các dự án có yêu cầu cao như Nhà máy Boustead (Singapore), Nhà máy Nippon Steel (Nhật Bản), Hwaseung Vina (Hàn Quốc), Nhà máy xử lý nước thải Bình Phước Xanh (Việt Nam)…

Ở lĩnh vực tư vấn giám sát, quản lý và thiết kế dự án, KATA cũng ghi dấu ấn qua nhiều công trình có chất lượng kỹ thuật – mỹ thuật tốt, được triển khai trên phạm vi cả nước và nhận được sự tin tưởng của các đối tác trong và ngoài nước.

Ông Phạm Xuân Sơn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần KATA tại buổi lễ trao thưởng. Ảnh: KATA

Ông Phạm Xuân Sơn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần KATA, cho biết giải thưởng lần này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của tập thể doanh nghiệp trong quá trình xây dựng thương hiệu.

Theo ông Sơn, đến nay KATA đã triển khai thành công hơn 100 dự án trên toàn quốc, trong đó hơn 80% là các dự án FDI đến từ những thị trường có tiêu chuẩn khắt khe như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Úc và châu Âu.

Doanh nghiệp hiện nhận được sự tin tưởng và đồng hành cùng nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước. Với triết lý “Khách hàng là tài sản lớn nhất”, KATA kiên định cam kết An toàn – Chất lượng – Đúng tiến độ trong mọi công trình, coi đây là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động thi công và quản lý dự án.

Đội ngũ nhân sự: Nền tảng tạo nên giá trị bền vững

Theo đại diện doanh nghiệp, sự khác biệt của KATA không chỉ đến từ năng lực kỹ thuật hay quy mô dự án, mà còn nằm ở hệ tiêu chuẩn vận hành và tư duy quản lý hiện đại. Chất lượng toàn diện được tiếp cận theo hướng tổng thể, bao gồm kết cấu công trình, vật liệu sử dụng, quy trình quản lý minh bạch, hồ sơ thiết kế chuẩn mực và các giải pháp thi công tối ưu.

Quy trình làm việc được kiểm soát chặt chẽ từ giai đoạn mời thầu, đàm phán, triển khai thi công cho đến bảo trì sau dự án. Sự linh hoạt trong quản lý giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt các yêu cầu đặc thù của từng công trình và thích ứng với những tiêu chuẩn ngày càng cao từ phía chủ đầu tư.

Tại các công trường, KATA nhất quán thực hiện phương châm “An toàn – Chất lượng – Đúng tiến độ”, coi đây là nguyên tắc cốt lõi trong tổ chức thi công, vừa bảo đảm an toàn cho người lao động, vừa thể hiện cam kết rõ ràng về hiệu quả và tiến độ với chủ đầu tư.

Đối với KATA, con người được xác định là tài sản quý giá nhất. Doanh nghiệp quy tụ đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và cán bộ kỹ thuật được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao. Văn hóa doanh nghiệp đề cao chữ “Đức” và “Tài”, lấy sự tận tâm trong công việc làm nền tảng, góp phần xây dựng niềm tin bền vững với các đối tác trong nước và quốc tế.

Với khát vọng vươn xa, Công ty Cổ phần KATA cho biết sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, đầu tư cho con người và đồng hành cùng sự phát triển của đối tác, khách hàng. Thông tin chi tiết về doanh nghiệp được công bố tại website chính thức: https://www.kata.com.vn.