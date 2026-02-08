Người dân rủ nhau sắm Tết, sức mua bùng nổ ngày cuối năm 08/02/2026 07:53

(PLO)- Theo đánh giá sơ bộ của Sở Công Thương, thị trường hiện bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm với sức mua tăng dần theo từng ngày, cơ quan chức năng cam kết nguồn hàng bình ổn với giá ổn định luôn được cung ứng đầy đủ cho người dân thành phố.

Những ngày gần đây, không khí Tết đã tràn ngập các chợ truyền thống và siêu thị với không gian trưng bày hàng hóa rực rỡ. Trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM, các điểm bán hoa, cây cảnh cũng đang thu hút người dân đến tham quan, mua sắm.

Các doanh nghiệp dự báo hoạt động mua sắm tiếp tục tăng cao vào những ngày cận tết. Mặc dù giá cả một số hàng hóa, đặc sản tại các chợ có sự biến động nhẹ nhưng tại hệ thống siêu thị, giá hàng hóa đều được cam kết bình ổn.

Chợ sỉ, chợ lẻ tín hiệu mua sắm Tết tích cực

Chợ Bình Tây là một trong những điểm thu hút đông đảo du khách khi đến TP.HCM. Bên cạnh người dân địa phương đến mua sắm tại các sạp hàng bánh mứt, thủy hải sản, nguyên liệu làm dưa món, không khí tại đây càng thêm nhộn nhịp nhờ sự góp mặt của các đoàn khách tham quan.

Ghi nhận cho thấy giá tôm khô từ vài trăm đồng đến hơn 1,5 triệu đồng, riêng tôm đất Ba Tri 1,8 triệu đồng/kg, lạp xưởng giá 125.000 -300.000 đồng/kg, hạt dưa 170.000-200.000 đồng/kg…

Bà Liễu đang chờ tiểu thương cân mực ống tại một sạp đồ khô. Bà chia sẻ: " Tôi ghé sạp quen để mua mực ống làm quà biếu. Tại chợ có nhiều giá, ở đây mực ống có giá 1.400.000 đồng/kg vừa phù hợp túi tiền, vừa yên tâm chất lượng”.

Gần đó, một chủ sạp thủy hải sản khô cũng đang đon đả chào mời khách quen. Bà chủ giới thiệu lạp xưởng truyền thống có giá 260.000 đồng/kg, lạp xưởng hồ lô bịch 500 gr giá 85.000 đồng. Sau khi khách chọn số lượng, bà nhanh chóng cân hàng và đóng gói cẩn thận vào bao bì Tết để giao khách.

Trao đổi về tình hình kinh doanh tại chợ lẻ, ông Lê Quang Thiện, Trưởng Ban quản lý chợ Tân Định cho biết, sức mua hiện tăng khoảng 15% đến 20% so với ngày thường nhưng tương đương với cùng kỳ năm ngoái.

Điểm sáng đáng chú ý nhất năm nay nằm ở ngành hàng may mặc. Theo ông Thiện, thông thường vào thời điểm này mọi năm, sức mua vải vóc và quần áo đã chững lại. Tuy nhiên, năm nay các sạp vải vẫn duy trì được sức bán tốt dù đã bước vào giai đoạn cận Tết.

Lý giải về việc sức mua khởi sắc, ông Thiện cho rằng một phần nhờ vào nỗ lực đẩy mạnh công tác truyền thông và chỉnh trang diện mạo của chợ. Năm nay, Ban quản lý chợ Tân Định đã chú trọng việc gắn các bảng giới thiệu di tích, tạo điểm nhấn văn hóa lịch sử cho ngôi chợ.

Song song đó, công tác trang trí, giăng đèn và thiết kế các tiểu cảnh, góc Tết (check-in) ngay khu vực mặt tiền cũng được đầu tư bài bản. Những đổi mới này đã tạo hiệu ứng tốt, thu hút người dân và du khách đến tham quan, mua sắm đông đảo hơn.

Về giá cả, đại diện Ban quản lý chợ nhận định mặt bằng giá chung hiện nay tương đối ổn định, có tăng nhưng không đáng kể.

Siết chặt kinh doanh trên chợ mạng, đảm bảo nguồn hàng Tết Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố nhằm đôn đốc thực hiện Công điện số 07 của Thủ tướng Chính phủ về phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo đó, Sở Công Thương cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chỉ đạo doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng; trong đó ưu tiên các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, khí dầu mỏ hóa lỏng và hàng tiêu dùng. Cơ quan chức năng phải thường xuyên theo dõi hoạt động của hệ thống phân phối, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và kho bãi. Mục tiêu là kịp thời xử lý các phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ hoặc gián đoạn lưu thông hàng hóa. ​Đặc biệt, Cục yêu cầu các Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau Tết. Lực lượng chức năng cần tập trung kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm. Song song đó, việc giám sát kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử phải được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả và hàng không rõ nguồn gốc.

Các sạp hàng ở mặt tiền chợ Bình Tây thu hút khách đến mua các loại bánh mứt. Ảnh: TÚ UYÊN

Sức mua sắm tại một số siêu thị tăng đến 50%

Tại kênh phân phối hiện đại, sức mua cũng đang tăng vọt. Đại diện Lotte Mart cho biết trong vài ngày trở lại đây, không khí mua sắm hàng hóa Tết đã trở nên tấp nập. Sức mua tăng lên từng ngày, tăng khoảng 50% so với ngày thường. Riêng vào cuối tuần lượng khách hàng ghé siêu thị tăng gấp đôi và dự kiến tăng gấp ba vào thời điểm cận Tết.

Để đảm bảo cung ứng những ngày mua sắm cao điểm Tết, đơn vị đã chủ động phối hợp cùng các nhà cung cấp để xây dựng kế hoạch sản lượng ước tính, đủ cung cấp cho toàn hệ thống và tăng lượng hàng hóa từ 30% đến 50% so với bình thường. Lượng hàng hóa được cân đối nhằm đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của người dân vào thời điểm cuối năm, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa trong giai đoạn này.

“Càng gần đến thời điểm Tết Nguyên đán chúng tôi tập trung nhập và dự trữ nhiều mặt hàng tươi sống như trái cây, thịt heo, bò, gà, cá. Đồng thời triển khai các chương trình bình ổn giá, ưu tiên các sản phẩm thiết yếu. Các chương trình khuyến mãi Tết đang được triển khai trên toàn hệ thống, tập trung vào các mặt hàng đặc trưng mùa Tết như dưa món, khô mực, khô cá, bánh kẹo mứt Tết các loại" - đại diện Lotte Mart chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op cho biết sức mua tại hệ thống hiện tăng khoảng 20%. Đơn vị dự báo trong những ngày cận Tết, hoạt động mua sắm của người tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Với chương trình “Đến Co.op chở Tết về”, nhiều nhóm hàng như bánh kẹo, mứt, hạt và nước giải khát được áp dụng ưu đãi đến 50%. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá, thịt, rau củ cũng giảm giá luân phiên đến 30%.

“Chúng tôi đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết ngay từ giữa năm 2025. Đơn vị tham gia bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu như gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, gia cầm và thủy hải sản. Ngoài ra, Saigon Co.op còn dự trữ thêm 35% đến 40% nhóm hàng chiến lược với nhiều phân khúc giá khác nhau. Hệ thống kết hợp linh hoạt giữa 800 điểm bán vật lý và kinh doanh trực tuyến để đảm bảo hàng hóa luôn dồi dào, giá cả ổn định"- đại diện Saigon Co.op cho biết.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc MM Mega Market Việt Nam cũng cho hay, riêng tại MM Mega Market An Phú (TP.HCM) sức mua hiện tăng khoảng 15% với khoảng 7.000 đến 10.000 lượt khách mỗi ngày. Trong giai đoạn cao điểm Tết, đơn vị triển khai kế hoạch dự trữ quy mô lớn, với hàng khô và phi thực phẩm đạt khoảng 30.000 tấn, cùng nhóm thực phẩm tươi sống khoảng 2.800 tấn.

Bên cạnh đó, nhằm góp phần kích cầu tiêu dùng MM triển khai chuỗi chương trình khuyến mãi Tết 2026 theo nhiều giai đoạn liên tiếp. Mỗi chương trình tập trung khoảng 500 mặt hàng với các hình thức ưu đãi đa dạng như giảm giá trực tiếp, mua nhiều giá tốt.

Các siêu thị thiết kế không gian tràn ngập không khí Tết. Ảnh: T.GIANG

TP.HCM: Cam kết đủ hàng bình ổn, giá ổn định dịp Tết

Qua khảo sát thực tế có thể khẳng định nguồn hàng trên địa bàn TPHCM rất dồi dào. Nguồn hàng cung ứng được cam kết là hàng mới, bảo đảm các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng.

Các doanh nghiệp xây dựng chiến lược nhiều phân khúc giá nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng của người dân. Thậm chí một số đơn vị cam kết giữ giá ổn định cho các đơn hàng đặt trước từ 5 đến 10 ngày. Bên cạnh đó, thị trường ghi nhận nhiều hình thức ưu đãi như hàng bình ổn, giảm giá sâu hoặc mua quà tặng kèm. Đây là nỗ lực của các đơn vị trong việc giữ mức giá hợp lý để phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của thị trường.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, nhằm đảm bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa từ sớm. Tổng giá trị hàng hóa chuẩn bị phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 đạt hơn 26.000 tỉ đồng, trong đó hơn 9.000 tỉ đồng là hàng bình ổn thị trường. Nhóm hàng bình ổn dự kiến đáp ứng 23 - 42% nhu cầu tiêu dùng trong tháng Tết.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán được các doanh nghiệp chuẩn bị từ rất sớm, thường là trước sáu tháng. Thậm chí, nhiều đơn vị đã chủ động dự trữ nguồn nguyên liệu từ một năm trước để đảm bảo cung ứng cho thị trường Tết.

Theo đánh giá sơ bộ của Sở Công Thương, thị trường hiện bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm với sức mua tăng dần theo từng ngày. Kèm theo đó, giá cả các mặt hàng khác cũng có xu hướng tăng theo quy luật thị trường thông thường.

Hiện nay, nguồn lương thực thực phẩm tập trung về ba chợ đầu mối. Giá cả tại đây được quyết định bởi các thương nhân thông qua việc tính toán sức mua mỗi ngày để chuẩn bị lượng hàng dự báo. Do đó, nếu sức mua tăng đột biến, giá cả chắc chắn sẽ biến động. Tuy nhiên, về dài hạn, giá cả vẫn tương đối ổn định và tăng giảm theo sức mua.

Đối với thịt heo đang biến động, ông Phương cho biết trong chương trình bình ổn thị trường, hệ thống phân phối hiện nay đã phủ rộng khắp địa bàn thành phố. Các siêu thị, cửa hàng tiện lợi tham gia cung ứng đều là những doanh nghiệp có kinh nghiệm và năng lực. Các đơn vị này đã chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, ký hợp đồng với nhà cung cấp để giữ ổn định giá cả. Nguồn hàng thiết yếu này được giữ ổn định giá trong một tháng trước Tết và một tháng sau Tết.

“Hiện nay các gian hàng cung ứng thịt gia súc, gia cầm, trứng tại siêu thị luôn đầy đủ hàng và giá ổn định. Những ngày cận Tết, các đơn vị còn có chương trình khuyến mãi giảm giá sâu để hỗ trợ người tiêu dùng thu nhập thấp”- ông Phương nói.

Phó Giám đốc Sở Công thương khuyến nghị nếu người dân thấy khu vực mình sinh sống giá hàng hóa tăng đột biến thì nên lựa chọn mua sắm tại các siêu thị, cửa hàng bình ổn.

“Cơ quan chức năng cam kết nguồn hàng bình ổn với giá ổn định luôn được cung ứng đầy đủ cho người dân thành phố”- ông Phương nói.

Bình quân mỗi tháng Tết, hàng hóa bình ổn dự kiến cung ứng ra thị trường gần 8.000 tấn gạo, 5.000 tấn thịt gia súc, 5.500 tấn thịt gia cầm, 23 triệu quả trứng gia cầm, 1.400 tấn đường, 1.100 tấn dầu ăn, 800 tấn thực phẩm chế biến, 10.000 tấn rau củ quả...