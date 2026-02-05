Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng kiểm tra nguồn hàng Tết 05/02/2026 19:17

​(PLO)- Tại các đơn vị, lãnh đạo thành phố nhận thấy sự đầu tư nghiêm túc của nhà sản xuất và phân phối trong chuẩn bị nguồn hàng Tết dồi dào, chất lượng hàng hóa đảm bảo và giá cả ổn định.

Ngày 5-2, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng dẫn đầu đoàn công tác khảo sát hoạt động sản xuất, phân phối và thăm chúc Tết người lao động.

​Đoàn đã đến các điểm: MM Mega Market An Phú (phường An Khánh), siêu thị Co.opmart Xa lộ Hà Nội, cửa hàng tiện lợi Satrafoods Trần Não và Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco.

Video Lãnh đạo TP.HCM khảo sát hoạt động sản xuất, phân phối hàng Tết năm 2026

Doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa dồi dào, cam kết giá ổn định

​Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc MM Mega Market Việt Nam cho biết lượng hàng Tết dự trữ tăng khoảng 20% so với năm trước.

​Riêng nhóm thực phẩm tươi sống, siêu thị chuẩn bị khoảng 3.000 tấn tại các kho trung chuyển. Các mặt hàng này chiếm tỉ trọng lớn, được vận chuyển liên tục từ Đà Lạt và Tiền Giang lên TP.HCM để đảm bảo độ tươi ngon.

​Ghi nhận từ thị trường cho thấy người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam và các gói sản phẩm tiết kiệm. Theo ông Toàn, để đáp ứng nhu cầu này, siêu thị đã chuẩn bị nguồn hàng từ sáu tháng trước. Hiện tỉ lệ hàng Việt Nam tại hệ thống chiếm khoảng 91%.

​Về giá cả, MM Mega Market thực hiện theo chỉ đạo của Sở Công thương TP.HCM với hai nhóm chính. Trong đó, nhóm "Khóa giá" cam kết không tăng giá đối với 300 mặt hàng thiết yếu trong ba tháng để ổn định thị trường. Với nhóm khuyến mãi, khoảng 500 mặt hàng được giảm giá từ 15% đến 25% tùy loại.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng, lãnh đạo Sở Công thương TP.HCM khảo sát tại siêu thị MM Mega Market An Phú. Ảnh: TÚ UYÊN

Ở góc độ nhà sản xuất, bà Phạm Thị Thu Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco cho biết năm 2025 kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn đối mặt nhiều thách thức.

​Trong đó, việc áp dụng Luật Thuế GTGT (sửa đổi) từ ngày 1-7-2025 khiến nhiều điểm bán lẻ thu hẹp hoạt động, làm sản lượng kênh đại lý truyền thống sụt giảm. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất tăng cao do thay đổi bao bì, cập nhật thông tin dinh dưỡng, tiền thuê đất và giá nguyên liệu tăng 15%-20%. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến giá thành và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

​Dù vậy, năm 2025 công ty vẫn hoàn thành nhiệm vụ với doanh thu đạt 747,4 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 61,5 tỉ đồng. Tổng sản lượng bán ra đạt 15.600 tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 12,5 triệu USD.

​Về tình hình sản xuất phục vụ Tết, dự kiến trong tháng 1-2026, sản lượng cung ứng ra thị trường khoảng 1.850 tấn, tăng hơn 20% so với tháng trước.

​"Ngay đầu năm 2026, các nhà cung cấp nguyên, nhiên, phụ liệu đã thông báo tăng giá bán rất cao từ 15–20%, nhưng Ban lãnh đạo Công ty thống nhất không tăng giá bán, đồng thời tăng cường khuyến mãi, bình ổn giá để kích cầu tiêu dùng", bà Hồng nói.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng khảo sát siêu thị Co.opmart Xa lộ Hà Nội. Ảnh: TÚ UYÊN.

Cũng theo lãnh đạo đơn vị này, giai đoạn giáp Tết lưu lượng xe cộ tăng cao, thường xuyên ùn tắc khiến công tác giao nhận hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Mỗi ngày phương tiện vận chuyển chỉ có thể thực hiện khoảng 1 chuyến giao hàng, làm phát sinh thời gian chờ đợi và chi phí vận chuyển tăng.

​Trước tình hình đó, công ty tăng cường nhân viên tại các hệ thống siêu thị để bảo đảm hàng hóa đầy đủ trên kệ hàng. Đồng thời tăng cường đội ngũ giao hàng đến 22 giờ, bố trí nhân viên tiếp thị hỗ trợ kho giao hàng bằng xe gắn máy để giao hàng kịp thời cho các đại lý, siêu thị lớn nhỏ và cửa hàng tiện ích.

​91% hàng Việt trên kệ siêu thị

​Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Safoco trong việc xây dựng kế hoạch vượt khó. Ông nhận định điểm then chốt của đơn vị là luôn đặt chất lượng hàng hóa lên hàng đầu để giữ vững thị trường nội địa và xuất khẩu.

​Theo doanh nghiệp, hiện sản phẩm của Safoco đã hiện diện tại 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ban lãnh đạo đơn vị kỳ vọng sẽ sớm nâng con số này lên 100 thị trường. Chiến lược này giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, góp phần cùng thành phố bình ổn thị trường.

​Tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, Safoco ghi nhận tín hiệu lạc quan từ thị trường phía Bắc khi cung ứng 100 tấn sản phẩm. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, tương đương kỳ vọng phát triển của Chính phủ và chỉ tiêu GRDP của thành phố.

Lãnh đạo thành phố tại cửa hàng tiện lợi Satrafoods Trần Não. Ảnh: TÚ UYÊN

Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết thêm lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến các đơn vị cung ứng, sản xuất, phân phối. Do đó, thành phố đến thăm, kiểm tra công việc chuẩn bị hàng hóa của các đơn vị phục vụ cho người dân thành phố vui xuân đón Tết.

​"Tại các đơn vị chúng tôi nhận thấy sự đầu tư nghiêm túc của nhà sản xuất và phân phối trong chuẩn bị nguồn hàng Tết dồi dào, chất lượng hàng hóa đảm bảo và giá cả ổn định. Nhiều mặt hàng được doanh nghiệp giảm giá khá sâu. Tỉ lệ hàng Việt trên các quầy kệ đạt khoảng 91% là con số ấn tượng. Bên cạnh đó, hàng hóa nhập khẩu là hàng thiết yếu góp phần phong phú cho thị trường tiêu dùng TP.HCM", ông Dũng đánh giá.