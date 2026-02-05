Vĩnh Long: Không yêu cầu giấy xác nhận khi vận chuyển hoa, kiểng dịp Tết 05/02/2026 12:19

PLO - Trước thông tin phản ánh trên mạng xã hội, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cho biết việc vận chuyển hoa, kiểng không cần xác nhận của địa phương và đã chỉ đạo xã thông tin rõ cho người dân.

Mới đây, một số hộ dân trồng hoa, kiểng tại xã Chợ Lách và Vĩnh Thành phản ánh trên mạng xã hội việc người dân muốn vận chuyển hoa ra chợ bán phải xin xác nhận của UBND xã.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 5-2, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết các ngành chức năng của tỉnh không yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận nguồn gốc sản xuất hoa, kiểng trong quá trình vận chuyển.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân trong sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ hoa, kiểng theo đúng quy định pháp luật. Trước thông tin phản ánh trên mạng xã hội, tỉnh đã chỉ đạo UBND xã có văn bản thông tin rõ ràng để người dân yên tâm.

Vĩnh Long khẳng định ngành chức năng không yêu cầu phải xuất trình loại giấy xác nhận sản xuất hoa, kiểng để vận chuyển tiêu thụ tại các chợ trong dịp tết Nguyên Đán Bính Ngọ năm 2026

Bà con nông dân vận chuyển hoa, kiểng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ nếu gặp vướng mắc hãy liên hệ trực tiếp xã để được hỗ trợ.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, trong ngày, UBND xã Chợ Lách đã ban hành văn bản thông tin đến người dân. Theo UBND xã, những ngày qua có nhiều nông dân đến UBND xã Chợ Lách đề nghị xác nhận việc sản xuất hoa, kiểng để tiêu thụ tại các chợ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Qua trao đổi với các ngành chức năng, UBND xã Chợ Lách khẳng định trong quá trình vận chuyển, ngành chức năng không yêu cầu xuất trình giấy xác nhận về nguồn gốc sản xuất hoa, kiểng. Đồng thời, UBND xã cũng không có quy định yêu cầu người dân phải xin loại giấy này.

UBND xã Chợ Lách đề nghị bà con trên địa bàn, nếu trong quá trình vận chuyển hoa, kiểng gặp vướng mắc có thể liên hệ trực tiếp với lãnh đạo xã để được hỗ trợ.

Cụ thể, người dân liên hệ số 0824.391.768, gặp ông Nguyễn Việt Thương, Chủ tịch UBND xã Chợ Lách; hoặc số 0918.123.015, gặp ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách.

Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, cho biết toàn xã hiện có khoảng 3.500 ha đất nông nghiệp chuyên trồng cây giống và hoa kiểng. Năm nay, nông dân gieo trồng hơn 3 triệu sản phẩm hoa, kiểng, tăng 10% so với năm trước.

Trong đó, cúc mâm xôi đạt chuẩn OCOP 3 sao chiếm khoảng 1,2 triệu sản phẩm. Tuy nhiên, mưa trái mùa đã khiến khoảng 15–20% diện tích cúc mâm xôi bị nở sớm do ảnh hưởng thời tiết và năm nhuận.