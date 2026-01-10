'Nghe lá hoa kể chuyện' giữa lòng Sài Gòn tại triển lãm Kiểng lá 2026 10/01/2026 11:24

(PLO)- Triển lãm Kiểng lá năm 2026 với chủ đề “Nghe lá hoa kể chuyện” vừa khai mạc sáng 10-1-2026 tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Sáng 10-1, Thảo Cầm Viên Sài Gòn khai mạc triển lãm Kiểng lá năm 2026 với chủ đề “Nghe lá hoa kể chuyện”, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan.

Sự kiện diễn ra từ ngày 10 đến 18-1 nhằm giới thiệu các dòng kiểng lá, cây cảnh và những tác phẩm nghệ thuật sân vườn độc đáo. Đáng chú ý, triển lãm sẽ miễn phí vé tham quan sau 17 giờ hằng ngày để phục vụ người dân và du khách.

Qua đó, chương trình lan tỏa thông điệp sống xanh, khơi gợi tình yêu thiên nhiên và truyền cảm hứng đưa cây xanh vào không gian sống, học tập trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Nhựt, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, chia sẻ: “Thông qua triển lãm, đơn vị mong muốn truyền tải đến du khách một góc nhìn, cảm nhận và sự thấu hiểu, yêu mến hơn với thiên nhiên. Triển lãm sẽ được đơn vị duy trì, phát triển tổ chức định kỳ hằng năm”.

Triển lãm kiểng lá năm nay có sự tham gia của 19 đơn vị, nhà vườn, cơ sở trồng kiểng với hơn 50 gian hàng trong lĩnh vực kiểng lá, vật tư và nghệ thuật sân vườn, tiêu biểu trên địa bàn TP.HCM.

Không gian trưng bày đa dạng về chủng loại, phong cách và hình thức.

Bên cạnh các loại kiểng lá, ban tổ chức cũng bố trí thêm các gian hàng trưng bày vật dụng, chậu kiểng trang trí cây xanh để tăng sự lựa chọn cho khách tham quan.

Kiểng lá là một loại cây cảnh chủ yếu được trồng và chăm sóc để làm đẹp nhờ vào hình dáng, màu sắc, và kết cấu của lá. Những cây kiểng lá thường có lá lớn, lá hình thù đặc biệt, hoặc màu sắc lá rất bắt mắt, thu hút sự chú ý của người xem. Các cây này thường không chú trọng vào hoa, mà chủ yếu được trồng vì đặc điểm của lá, giúp tạo không gian xanh mát và thẩm mỹ.

Du khách nước ngoài tham quan khu triển lãm.