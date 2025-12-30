Check-in ngay lễ hội đa văn hóa tại Thảo Cầm Viên 30/12/2025 14:08

(PLO)- Tuần lễ Văn hóa Quốc tế tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn mở cửa miễn phí vé vào cổng khung giờ tối cho người dân tham quan.

Sáng 30-12, chương trình “Tuần lễ Văn hóa Quốc tế - đón mừng năm mới 2026” chính thức khai mạc tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan.

Lấy cảm hứng từ bức tranh văn hóa đa sắc màu của các quốc gia, Ban tổ chức kiến tạo không gian lễ hội hiện đại, gần gũi với thiên nhiên. Văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật được kết nối xuyên suốt theo tinh thần “Celebrate and Connect Our Cultures”, mang đến hành trình khám phá thế giới thu nhỏ ngay giữa lòng TP.HCM.

Tuần lễ Văn hóa Quốc tế - đón mừng năm mới 2026 diễn ra từ ngày 30-12-2025 đến 4-1-2026.

Các bậc phụ huynh dẫn con nhỏ đến Thảo Cầm Viên để tận hưởng không gian lễ hội xanh mát giữa lòng thành phố.

Ghi nhận khu vực sân khấu trung tâm luôn sôi động với chuỗi trình diễn ca, múa, nhạc kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Những điệu múa Lào uyển chuyển xen kẽ cùng các tiết mục K-pop, J-pop trẻ trung thu hút sự quan tâm của giới trẻ và du khách quốc tế. Lễ hội hóa trang và cuộc thi Cosplay Runway trở thành điểm nhấn, tôn vinh sự đa dạng và tinh thần giao lưu văn hóa lành mạnh.

Song song đó, chuỗi workshop thủ công và nghệ thuật đa quốc gia nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều gia đình. Du khách trực tiếp tham gia nặn tò he, viết thư pháp ông đồ, làm đầu lân mini, vẽ henna hay trải nghiệm sáng tạo quốc tế. Các hoạt động được thiết kế ngắn gọn, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Gia đình chị Thu Hà (ngụ tại quận 12 cũ) đưa con đến Thảo Cầm Viên vui chơi và tình cờ đúng dịp Tuần lễ Văn hóa Quốc tế đang diễn ra. Chị Hà cho biết không khí lễ hội khiến chuyến đi thêm đặc biệt khi các bé được trực tiếp tham gia hoạt động trải nghiệm. Tại gian hàng thủ công, các em nhỏ háo hức được nghệ nhân hướng dẫn nặn tò he, tự tay tạo hình những nhân vật dân gian quen thuộc, vừa vui chơi vừa hiểu thêm về nét đẹp văn hóa truyền thống.

Workshop làm lọng bướm thủ công là điểm dừng chân yêu thích của nhiều bạn trẻ.

Các em nhỏ được trang trí mặt (face painting) rực rỡ sắc màu để hòa mình vào không khí lễ hội.

Du khách tự tay thực hiện các công đoạn làm đầu lân mini tại workshop nghệ thuật truyền thống.

Những bức tranh làm từ vỏ ốc được trưng bày tại sự kiện khiến nhiều du khách thích thú, dừng chân chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm.

Các bạn sinh viên Lào tại TP.HCM giới thiệu món ăn truyền thống Lào đến với du khách.

Không gian ẩm thực quốc tế với hơn 80 gian hàng giới thiệu tinh hoa từ Âu, Mỹ, châu Á, châu Phi đến Việt Nam. Ban tổ chức cho biết công tác an ninh, vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ. Các gian hàng bố trí khoa học, giá cả niêm yết công khai nhằm đảm bảo sự minh bạch và an toàn cho du khách.

Khu vực ẩm thực quốc tế quy tụ hơn 80 gian hàng với thực đơn phong phú từ Á sang Âu.

Gian hàng ẩm thực Việt Nam với những món ăn dân dã được trình bày tinh tế, thu hút nhiều du khách.

Các món ăn nhẹ Hàn Quốc, đặc biệt là bánh gạo cay hấp dẫn thực khách, góp phần làm sôi động không gian ẩm thực của lễ hội.

Chương trình diễn ra từ ngày 30-12-2025 đến 4-1-2026, mở cửa miễn phí vé vào cổng từ 17 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Sự kiện góp phần lan tỏa thông điệp kết nối văn hóa, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, cởi mở trong mắt bạn bè quốc tế.