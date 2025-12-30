Check-in ngay lễ hội đa văn hóa tại Thảo Cầm Viên

Sáng 30-12, chương trình “Tuần lễ Văn hóa Quốc tế - đón mừng năm mới 2026” chính thức khai mạc tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan.
Lấy cảm hứng từ bức tranh văn hóa đa sắc màu của các quốc gia, Ban tổ chức kiến tạo không gian lễ hội hiện đại, gần gũi với thiên nhiên. Văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật được kết nối xuyên suốt theo tinh thần “Celebrate and Connect Our Cultures”, mang đến hành trình khám phá thế giới thu nhỏ ngay giữa lòng TP.HCM.
Ghi nhận khu vực sân khấu trung tâm luôn sôi động với chuỗi trình diễn ca, múa, nhạc kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Những điệu múa Lào uyển chuyển xen kẽ cùng các tiết mục K-pop, J-pop trẻ trung thu hút sự quan tâm của giới trẻ và du khách quốc tế. Lễ hội hóa trang và cuộc thi Cosplay Runway trở thành điểm nhấn, tôn vinh sự đa dạng và tinh thần giao lưu văn hóa lành mạnh.
Song song đó, chuỗi workshop thủ công và nghệ thuật đa quốc gia nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều gia đình. Du khách trực tiếp tham gia nặn tò he, viết thư pháp ông đồ, làm đầu lân mini, vẽ henna hay trải nghiệm sáng tạo quốc tế. Các hoạt động được thiết kế ngắn gọn, phù hợp với nhiều lứa tuổi.
Không gian ẩm thực quốc tế với hơn 80 gian hàng giới thiệu tinh hoa từ Âu, Mỹ, châu Á, châu Phi đến Việt Nam. Ban tổ chức cho biết công tác an ninh, vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ. Các gian hàng bố trí khoa học, giá cả niêm yết công khai nhằm đảm bảo sự minh bạch và an toàn cho du khách.
Chương trình diễn ra từ ngày 30-12-2025 đến 4-1-2026, mở cửa miễn phí vé vào cổng từ 17 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Sự kiện góp phần lan tỏa thông điệp kết nối văn hóa, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, cởi mở trong mắt bạn bè quốc tế.