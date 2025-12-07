Áo 'Chủ tịch' mèo Mika được đấu giá 10 triệu đồng tại Thảo Cầm Viên 07/12/2025 17:15

(PLO)- Tình yêu dành cho "Chủ tịch" mèo Mika lan rộng, biến phiên đấu giá chiếc áo nhỏ tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn thành hành động sẻ chia lớn cho những con vật cần được chăm sóc.

Sáng 7-12, sự kiện “Họp mặt fan Mika và những Idol Zoobiz" tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn thu hút đông đảo du khách cùng những người yêu động vật đến tham dự.

​Bà Huỳnh Thu Thảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết chương trình là dịp đặc biệt để kết nối cộng đồng yêu thiên nhiên, lan tỏa tinh thần bảo vệ động vật ngay giữa trung tâm TP.HCM.

Cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều háo hức góp mặt trong buổi giao lưu, họp fan tại Thảo Cầm Viên.

Sự kiện dành tặng vé vào cổng miễn phí cho các fan cứng của fanpage khi tham gia buổi họp fan. Khách tham quan có thể gặp gỡ chú mèo Mika - “ngôi sao” của Thảo Cầm Viên cùng các nhân vật quen thuộc khác. Nhiều hoạt động giao lưu, tìm hiểu đời sống các loài thú và các phần trình diễn thú vị cũng được tổ chức.

Trên thảm đỏ, loạt “idol” như dê lùn tinh nghịch, rùa cựa châu Phi điềm tĩnh, thiên nga đen kiêu sa, voọc chân đen Út Cưng, bé Gạo vẹt mào đáng yêu, vẹt xám thông minh hay trăn đất trắng... độc đáo lần lượt xuất hiện.

Rùa cựa châu phi.

Bé Út Cưng - voọc chân Đen.

Dê lùn siêu cấp dễ thương.

Trăn đất trắng ngầu.

Khoảnh khắc gây chú ý nhất là khi “Chủ tịch” Mika được bế lên sân khấu, khiến cả khu vực bùng nổ tiếng reo hò.

Ngay sau đó, chiếc áo Mika từng mặc được đưa ra đấu giá. Chiếc áo bất ngờ chốt ở mức 10 triệu đồng, tạo không khí phấn khích cho khán giả.

Khoảnh khắc Mika xuất hiện trên sân khấu khiến khán giả reo hò phấn khích.

Chị Hồng Phúc, người đưa giá cao nhất để sở hữu chiếc áo của “Chủ tịch” Mika. Chị Phúc cho biết, điều khiến chị tham gia đấu giá không phải là giá trị của chiếc áo mà là mong muốn góp một phần nhỏ bé cho công tác chăm sóc các loài thú. Ngoài thời gian dành cho Thảo Cầm Viên, chị Phúc còn tự mình nuôi dưỡng hơn 82 con mèo hoang tại trang trại ở Bảo Lộc (Lâm Đồng)



Chị Hồng Phúc, người đấu giá thành công áo của Mika.

Mèo Mika là chú mèo vàng của Thảo Cầm Viên nổi tiếng với biệt danh “trưởng chuồng gấu” nhờ sống chung hòa thuận và gắn bó với đàn gấu như một thành viên trong nhóm. Hình ảnh Mika sinh hoạt cùng gấu lan truyền mạnh trên mạng xã hội, khiến chú trở thành nhân vật được du khách đặc biệt yêu thích mỗi khi đến tham quan.

Ban tổ chức cho biết toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động đấu giá sẽ được dùng để mua thức ăn cho các bé mèo hoang “những người bạn thân” của mèo Mika đang sinh sống trong khu vực vườn thú.